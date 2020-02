Ionuț Vulpescu lansează prima analiză serioasă asupra evoluției PSD între 2016 și 2019

Ionut Vulpescu, președintele interimar al Consiliului Național al PSD, a făcut public un raport asupra evoluției partidului în perioada 2016-2019, în care analizează deciziile și factorii care au făcut ca PSD să piardă aproximativ 1,2 milioane de voturi în aproximativ 3 ani de zile și, de asemenea, propune soluții pentru redresarea formațiunii politice și transformarea acesteia într-un partid de stânga modern.

Raportul "PSD, ÎNCOTRO?" conține o trecere în revistă a realizărilor guvernărilor PSD, în special cele economice, analizează schimbările ce s-au produs în societatea românească și de care PSD pare să nu fi ținut cont, cu accent pe cele demografice, după care identifică 40 de probleme și greșeli pe care partidul le-a comis în cei trei ani analizați. Cele 40 de probleme SUNT împărțite în 4 categorii, politice, relații externe, social-economice și ce țin de evoluția electorală. Printre acestea se numără cele referitoare la criza identității ideologice a partidului și efectele asupra electoratului, cum ar fi erodarea identității politice social-democrate, Ionuț Vulpescu fiind de părere că "PSD și-a pierdut busola ideologică".

Raportul este critic cu privire la modul în care PSD a înțeles să "reformeze" Justiția, una dintre concluzii fiind că "după mai mult de doi ani de luptă cu justiția, PSD s-a bătut singur și s-a și pus, tot singur, la colț". În ceea ce privește protestul din 10 august, autorul consider că "modul controversat în care a fost gestionat protestul și imaginea publică rezultată au produs o adevărată traumă socială care, inevitabil, s-a răsfrânt asupra guvernării și a PSD" și că "PSD a uitat să se comporte ca un partid mare, adică un partid integrator, care are responsabilități nu doar față de votanții și simpatizanții săi, ci și față de cei care îl contestă".

În final, raportul conține câteva direcții de reformă. Potrivit președintelui interimar al Consiliului Național al PSD, partidul are nevoie de o reformă a structurii ideologice, de reluarea procesului de democratizare a partidului, de revitalizarea structurii de tineret, TSD, care să fie independentă financiar prin alocări procentuale din subvenția primită de partid și de alegeri libere în organizațiile locale.

"Întotdeauna când am pierdut alegerile s-a vorbit despre necesitatea unei analize, însă niciodată o asemenea analiză, dacă a fost măcar redactată, n-a ajuns la public. Ca să avem demnitatea de a cere din nou votul electoratului, trebuie să demonstrăm că s-a schimbat ceva. Să le dăm un discurs despre reformă nu e suficient. De fapt, e nimic. Oamenii așteaptă rezultatele unor acțiuni de reformare. Reforma înseamnă oameni, idei și acțiuni, dincolo de o revizuire a mentalităților cu care am ambalat o ideologie față de care am rămas tot mai departe. Reforma nu se poate rezuma doar la schimbarea unor lideri, trebuie să schimbăm felul în care ne adresăm cetățenilor, plecând de la realitățile societății românești actuale. Documentul de față prezintă echidistant ceea ce s-a făcut bine în plan economic, social și politic, de către PSD, în ultimii ani, dar mai ales ce s-a făcut rău", a declarat senatorul Ionuț Vulpescu, președinte interimar al Consiliului Național al PSD.

Raportul poate fi consultat AICI.