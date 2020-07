Jurnalistul Dan Bucura are dovada: "Campania electorală a lui Clotilde Armand este un bluf total!"

Jurnalistul Dan Bucura a investigat o situatie deosebita din pre-campania electorala, cu privire la o postare pe care a facut-o pe Facebook Clotilde Armand, candidata la primaria sectorului 1, din partea USR-Plus:

"Haideți să și explicăm. Priviri ce a postat candidata USR Plus acum o zi!

- Înțeleg să aibă astfel de întrebări existențiale un cetățean al sectorului 1. Poate eventual un jurnalist începător, care se documenteazămai greu. Dar cum e posibil ca doamna Clotilde Armand, cea care a fost Consilier Local la Sector 1 până la europarlamentare, să pună problema atât de infantil?!

- Doamna candidat Armand, dvs nu aveți dreptul să vă întrebați cine a lucrat sau lucrează în sector 1! Dumneavoastră trebuia să știți! Ați stat degeaba 3 ani în Consiliu? Colegii dvs de la USR, care merg la ședințele Consiliului Local, ce păzesc? Nu comunicați cu ei?!

Când vă spun că e bluf, știu ce zic! Clotilde Armand vrea să pozeze acum într-un locuitor de rând al sectorului 1, într-un cetățean indignat și preocupat deopotrivă. Nu, doamnă, dvs nu sunteți așa! Dvs ați fost 3 ani acolo, dvs se presupune că știți mizeriile făcute la acea primărie. Și, mai mult, dvs ați avut posibilitatea ca 3 ani să luptați împotriva acelor mizerii! Nu aveți dreptul să vă arătați siderată de ele fix acum în campanie, după ce un an ați abandonat consiliul local pentru salariul baban de la Bruxelles. E marketing corporatist ieftin!!"...

Ieri doamna Armand posta poza 1, cea cu masina căzută în groapă, cu textul retoric: "cine o fi modernizat strada...". Pentru un fost consilier local, având alături un partid aproape majoritar in Consilulul Local Sector 1, e cam bizar să nu ai un asemenea răspuns! Așa că am facut eu puțină muncă jurnalistică.

Groapa cu pricina "aparține" companiei franceze Apa Nova, parte a grupului Veolia. Care companie, după acea nenorocire, a dat buzna să dreagă busuiocul. Aveți pozele mai jos!!!

Aoleo, o fi doliu în staful de campanie al duduiei?! Păi ce facem doamnă Clotilde, când e belea la francezi nu le dăm numele, ne facem că nu știm, că ne documentam?! Mie mi-a luat o oră sa aflu care e treaba, dvs încă cercetați?!

Deci dacă ajungeți primar și o pun francezii de vreo potlogarie, ce ne facem?! Faceți tot o postare evazivă și treceți mai deoparte?! Mda...

PS: Pentru cei care nu știu ori au uitat, aceeași companie franceză Apa Nova-Veolia a facut obiectul unui mare dosar penal pe vremea DNA, in era Kovesi. De-ăla cu descinderi matinale, cu mascați, cu tot tacâmul. Știți ce s-a întâmplat cu dosarul?! A fost clasat din lipsă de probe... Probabil și cu scuze graseiate... Deci Clotilde joacă la pitici! Cred că acum încă se bate singură cu cureaua, pentru postarea cu masina de gunoi în groapă!

PS 2, doar pentru USR-isti: Să nu vă aud că plângeți pe pagină, că vă atac idola! Când tavaleam Ciuma Roșie eram bun? Când ii scot lui Orban mizeria de sub preșul guvernului sunt cool?! Același tratament pentru toți...