Jurnalistul si scriitorul Florian Bichir deschide lista PMP la Senat, la Argeș, iar Cătălin Bulf deschide lista la Camera Deputaților. Sub deviza "Mișcăm Argeșul! Mișcăm România!", Bichir e de parere ca e nevoie de mai mulți intelectuali care iubesc și respectă România sa intre in politica.

"România are nevoie de o clasa politica puternica, reformatoare, care să lucreze în interesul românilor. Este nevoie de intelectuali din toate domeniile, care sa sustina aceasta miscare reformatoare, de parlamentari cinstiti care iubesc Romania. Daca sunt cinstiti, atunci vor lucra in scopul propus, pentru ca ne-am saturat de coruptie si de corupti. Este momentul ca si intelectualii, care au fost mereu marginalizati de tot soiul de baroni locali grobieni, sa se alature acestui deziderat al luptei pentru recastigarea țarii. La fel cum este nevoie de toți oamenii corecți... Am raspuns, ca atare, invitatiei celor din PMP, din Arges, ca sa fiu alaturi de acest țel important si istoric si sa candidez la Senat din paretea acestui mărit și prețuit județ al țării.", ne-a declarat Florian Bichir.