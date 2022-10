Kovesi testează piața prezidențialelor. A venit în România să facă politică și să-l atace pe Iohannis: "Mi-a cerut demisia. Așteptam măcar să mulțumească!"

​Laura Codruța Koveși susține că președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia de la șefia DNA înainte să semneze decretul de revocare, ca urmare a deciziei CCR care îl obliga să facă acest lucru.

„Da, este un lucru pe care nu l-am făcut public. A fost o discuție între noi. N-am considerat că trebuie să fac public acest lucru. Mi-a cerut demisia. Am refuzat", a declarat Kovesi, într-un interviu pentru G4Media. Șefa Parchetului European spune că nu avea „niciun motiv" să demisioneze.

„Rolul meu nu este să ajut președinții să treacă peste momente delicate când trebuie să explice propriile lor decizii.Nu mă consideram vinovată cu nimic. Așteptam să ....la finalul mandatului, dacă am fost revocată, cineva măcar să mulțumească pentru ce am făcut, nu să-mi ceară demisia", a sus ea.

În 2019, întrebat dacă înainte de a semna decretul de revocare a șefei DNA a avut o discuție cu Kovesi în care i-a cerut demisia, președintele Klaus Iohannis a răspuns: „Pot să vă confirm că am avut mai multe discuții, ultima acum câteva săptămâni, când am felicitat-o pentru postul de procuror-șef european. În rest, sunt discuții care nu se fac publice. Dar a fost un moment greu când am semnat decretul, am executat o decizie luată, din păcate, de Curtea Constituțională și a fost un moment de care România nu a avut nevoie".

Întrebat dacă acesta a fost motivul pentru care nu a anunțat personal destituirea, Klaus Iohannis a replicat: „Așa cum am procedat a fost rezonabil". Laura Codruța Kovesi a fost revocată de la șefia DNA pe 9 iulie 2018. Decizia a fost anunțată, la vremea respectivă de purtătorul de cuvânt al președintelui.