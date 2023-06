La cât se ridică darul pe care l-a strâns George Simion la nuntă! Suma a fost publicată în declarația de avere

George Simion, liderul AUR, s-a căsătorit în urmă cu un an, iar la nuntă a invitat peste 10.000 de oameni, printre care și personalități cunoscute. Politicianul și-a publicat declarația de avere pe anul precedent, în care a notat și suma adunată în urma evenimentului.

George Simion notează că a adunat 400.000 de euro în urma nunții organizate în comuna vâlceană Măciuca. Nunta lui George Simion a fost un subiect controversat încă de la bun început, de când a anunțat că invită toți românii la eveniment. Doritorii s-au înscris pe liste, li s-a asigurat transport cu autocarul pe anumite rute și au primit brățări de acces la eveniment.

Simion a declarat la momentul respectiv că darul de nuntă ar fi opțional, iar apoi au apărut niște cutii de donații amplasate la locație. Liderul AUR a spus ulterior că banii strânși ar urma să fie donați. Tot Simion declara înainte de eveniment că, deși ar fi invitat toți colegii parlamentari, "s-ar fi dat ordin" să nu participe. "Am invitat toţi colegii parlamentari, aşa mi s-a părut normal. Din păcate, cred că au ordin, să nu participe. Nu am primit confirmarea de la niciunul dintre partidele din Parlament, dar nu este opţional", declara liderul AUR în urmă cu un an.

Cu toate acestea, la eveniment au participat și vedete mass-media. Robert Turcescu a postat pe Facebook mai multe fotografii de la cununia lui George Simion, în care apărea alături de Mirel Palada, Victor Ciutacu și Dan Diaconescu.