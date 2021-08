La presiunea lui Ludovic Orban, Nicusor Dan face din nou detasari ilegale!

Fara a tine cont de atentionarile Prefectului asupra ilegalitatii detasarilor "de serviciu" și a emiterii acestor acte Nicusor Dan le face din nou, la presiunea lui Ludovic Orban, conform surselor consultate de Ziuanews.

In aceasta dimineata, in jurul orei 8.30 Ludovioc Orban a fost la Primaria Capitalei pentru a-i da ultimele dispozitii primarului supus, Nicusor Dan. Astfel, surse din cadrul Primariei Capitalei, prezente la discutii, ne-au confirmat faptul ca Ludovic Orban i-a impus primarului Nicusor Dan sa-l detaseze pe Bogdan Steriopol (nepotul unui alt suspus de al sau, Costel Barbu) la una din cele mai ravnite institutii publice pe care Nicusor Dan a subfinantat-o pana acum cu premeditare tocmai din cauza faptului ca directorul acesteia nu se numara printre favoritii domniei sale.

Este de notorietate deja in administratia publica si in cercurile PNL ca dl Bogdan Catalin Steriopol s-a folosit de toate influentele posibile pentru ajunge director la parcuri, inca de la inceputul mandatului lui Nicusor Dan. Se pare totusi ca, numele lui Bogdan Catalin Steriopol nu a fost singurul nume vehiculat in discutia avuta cu primarul Dan, Ludovic Orban a nominaliazat si alte doua nume, intrucat doreste sa sa-si numeasca persoane apropiate la atat conducerea unor institutii cheie din cadrul Primariei Capitalei cat si din cadrul administratiei publice centrale.