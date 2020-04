Legea PSD pentru amanarea platii ratelor la banca a fost votata si merge la Iohannis

Camera Deputatilor a adoptat vineri proiectul prin care se poate amana plata ratelor bancare cu pana la doua luni. Proiectul vizeaza persoanele fizice care sunt in somaj tehnic sau total.

Amintim ca si guvernul a adoptat la inceputul saptamanii o ordonanta de urgenta prin care romanii care au credite la banci pot suspenda plata ratelor cu pana la 9 luni. In sedinta de joi au fost adoptate si normele de aplicare, urmeaza ca ele sa fie publicate in Monitorul Oficial iar apoi OUG intra in vigoare. Legea initiata de PSD prevede insa suspendarea, la cerere, a obligatiei de restituire a imprumuturilor si dobanzilor aferente pentru creditele contractate de catre persoanele fizice si companii.

Scutirea la plata ratelor si dobanzilor creditelor bancare se aproba pentru persoanele fizice care sunt in somaj tehnic sau somaj total. Scutirea de la plata se aplica pe perioada starii de urgenta plus 30 de zile. Camera Deputatilor este for decizional in acest caz, astfel ca legea merge la promulgare, la presedintele Iohannis. Toate informatiile despre aceasta lege pot fi gasite pe site-ul Camerei Deputatilor. Tot astazi deputatii au votat si legea prin care romanii pot cere amanarea platilor catre furnizori.