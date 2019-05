Liberalii, miting de final de campanie, în Piaţa Victoriei, alături de Klaus Iohannis

PNL a organizat, sâmbătă, în Piaţa Victoriei, devenită un simbol al protestelor antiguvernamentale, mitingul de final de campanie. Liberalii au strâns peste 40.000 de membri şi simpatizanţi, în faţa Guvernului. La eveniment participă şi preşedintele Klaus Iohannis, care este, la rândul lui, în campanie pentru prezentarea românilor la referendumul pe Justiţie.

La miting sunt prezenți președintele PNL, Ludovic Orban, secretarul general Robert Sighiartău, prim-vicepreședintele Raluca Turcan, lideri naționali și locali, primari, parlamentari și candidați ai partidului la alegerile europarlamentare, printre care Rareș Bogdan, Mircea Hava, Siegfried Mureșan, Cristian Bușoi și Violeta Alexandru. Preşedintele Klaus Iohannis va participa, pentru a doua oară, la un miting al liberalilor, pentru a face campanie referendumului pentru Justiţie.

Klaus Iohannis: PSD a venit la guvernare nu să rezolve problemele românilor, PSD este interesat să îi fie bine lui Dragnea

Sunt impresionat, sunteţi mulţi. Văd oameni din Moldova, din Oltenia, văd pe mulţi din Muntenia, din Dobrogea, văd pe mulţi din Transilvania şi din Banat

Aţi venit astăzi, la această întâlnire, dragii mei, dragi români, din toaţă ţara, şi atunci vă spun: Bună ziua, România!

Săptămâna trecută, am adus Europa în România, am avut Summitul de la Sibiu şi a fost un mare succes.

Să vă spun ce am învăţat eu la Summitul care s-a desfăşurat în inima României. Au venit toţi şi am înţeles că, pentru ei, România contează. Pentru Europa, românii contează. Să fi văzut feţele participanţilor, al preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, doamna Merkel, să le fi văzut feţele pline de bucurie, când românii i-au salutat

Am adus Europa în România, fiindcă înainte de asta, am dus România în Europa. Noi toţi vrem să fim europeni!

Pentru ca să fim bine reprezentaţi în Europa, avem nevoie de această echipă puternică, care va câştiga europarlamentarele

Ştiţi cine nu a fost acolo, şi cine nu contează în Europa. În Europa nu contează PSD, fiindcă au dovedit că nu sunt în stare de nimic

PSD a făcut mari promisiuni. Au promis marea cu sarea, şi acum, spre sfârşit, vedem. Îi întreb: Unde sunt spitalele? Zero. Unde sunt autostrăzile promise? Zero. Unde este bunăstarea promisă românilor? Zero. A, mă scuzaţi, la ei. Da, ei au început să îşi rezolve problemele.

PSD a venit la guvernare nu să rezolve problemele românilor, PSD este interesat să îi fie bine lui Dragnea. Şi atunci, avem o explicaţie simplă pentru ce a făcut şi ce face PSD, fiindcă ei, de la început, nu au vrut să dezvolte România.

Ei vor să îngenuncheze justiţia. Pentru asta au lucrat doi ani jumătate. Aşa nu se poate!

Noi toi vom plăti pentru această guvernare pesedistă eşuată

S-au cocoţat în vârful statului infractorii, nu ca să îi ajute pe români, ca să se ajute ei, pe ei. Ruşine!

Fiindcă aşa nu se mai poate, dragi români, vă chem eu, preşedintele României, la vor la referendum!

Eliberaţi România! Vă aştept pe toţi, la vot, pentru România, pentru viitorul României. La vot!

Ludovic Orban: În anul acesta, la 30 de ani de la Revoluţie, avem obligaţia să redăm România oamenilor oneşti!

În anul acesta, la 30 de ani de la Revoluţie, avem obligaţia să redăm România oamenilor oneşti, care iubesc ţara, care vor ridicarea acestei ţări.

Chem românii să aducă România în primul rând!

Rareş Bogdan: De doi ani, PSD se ocupă doar de drepturile infractorilor. Au abandonat oamenii cinstiţi, pensionarii, persoanele cu dizabilităţi

A venit vremea dreptăţii, a venit vremea să eliberăm România de neobolşevicii lui Dragnea

Niciun partid din România nu poate face ceea ce aţi făcut dumneavoastră astăzi. 60.000 de oameni, pentru a arăta că România nu mai vrea PSD!

Am ales un loc cheie pentru democraţia europeană, pentru rezistenţa românească din ultimii doi ani şi jumătate, care a primit numele după ce un premier liberal şi un Rege al României au câştigat Războiul Independenţei şi au pus numele acestei pieţe, Piaţa Victoriei

De aici vom pornit şirul victoriilor liberale, care va reda România către oamenii cinstiţi, harnici, buni patrioţi

România nu este a lui Liviu Dragnea, a lui Codrin Ştefănescu, a lui Nicolicea, Carmen Dan, Dăncilă

De doi ani, se ocupă doar de drepturile infractorilor. Au abandonat oamenii cinstiţi, pensionarii, persoanele cu dizabilităţi

Au eliberat 2.200 de criminali, 800 de pedofili

Ieri, trei şefi ai Jandarmeriei au sunat şi mi-au spus: ne cerem scuze, ne e ruşine de şeful Jandarmeriei din Mureş şi de şeful Jandarmeriei din Topoloveni care a băgat oamenii în dube

Vă asigur că de aici, din Piţa unde în 10 august zeci de mii de români au fost bătuţi, gazaţi, toţi cei care au fost vinovaţi, în frunte cu Carmen Dan, vor plăti. Va veni clipa dreptăţii, pentru ceea ce au făcut în această piaţă

Noi vrem să construim, să mărim subvenţia în agricultură, la media europeană, să anulăm toată birocraţia, vrem ca în toate oraşele să se trăiască ca la Cluj, Alba, Deva, Timişoara, astfel încât românii să nu mai plece peste graniţă

Robert Sighiartău: 26 mai este cel mai important scrutin pentru viitorul României, pentru că va influenţa toate alegerile de acum încolo!

Ne-am săturat să trîim într-o ţară fără frică de Dumnezeu

Să redăm acestei ţări speranţa, pentru următorii 30 de ani, vrem ca românii să trîiască în România, să nu mai plece dincolo

Au mai rămas şase zile de campanie, care pot schimba destinul României

Aceste alegeri nu sunt simple alegeri europarlamentare, ci sunt primele din cele 4 rânduri, pentru ca în 2020 să culminăm cu schimbarea Guvernului

În numele copiilor mei, care vreau să trăiască în România, a copiilor voştri, a românilor care aşteaptă o speranţa, spuneţi-le tuturor românilor că 26 mai este cel mai important scrutin pentru viitorul României, pentru că va influenţa toate alegerile de acum încolo

Noi vom reda victoria românilor

România, trezeşte-te!

Florin Cîţu: În 2020, în decembrie, trebuie să terminăm acest drum!

De doi ani am venit în Piaţa Victoriei la toate protestele împotriva Guvernului

Astăzi începem un drum şi este primul pas pe care îl face, cu votul din 26 mai.

În 2020, în decembrie, trebuie să terminăm acest drum, acolo, vom face România liberală, frumoasă, pentru copiii noştri

În democraţie, hoţii stau la puşcărie. Liviu Dragnea, suntem mulţi, venim şi nu luăm prizonieri. România, fără PSD şi ALDE

Gheorghe Falcă: Pentru mine, linia întâi este zi de zi, împotriva PSD-ului!

Pentru mine, Sfântul Gheorghe nu a fost doar un sfânt din Biblie, ci un simbol al luptei. Anul acesta, Sf. Gheorghe l-am sărbătorit în spital, Am avut o operaţie de 10 ore, am stat în spital, dar pentru că trebuie să fim în linia întâi, astăzi, sunt aici!

Pentru noi, pentru liberali, România a fost în primul rând, de la paşoptişti încoace, pentru noi, pentru ardeleni, şi în 1918, Pentru mine, linia întâi este zi de zi, împotriva PSD-ului

Strigăm, pentru România, PNL-Iohannis!

Cristian Buşoi: PSD latră la UE şi pretinde că apără România de UE, în condiţiile în care România trebuie apărată de PSD

26 mai trebuie să fie începutul sfârşitului pentru PSD şi începutul PNL

UE nu este perfectă, dar dă României bani pentru dezvoltare şi oferă românilor libertatea de a circula, a munci şi a trăi oriunde ne aflăm

PSD latră la UE şi pretinde că apără România de UE, în condiţiile în care România trebuie apărată de PSD

Pentru mine, cel mai important este să se construiască spitalele regionale în România. În 40 de ani nu s-a construit niciun spital în România

Siegfried Mureşan: PNL este singurul partid care contează în UE, care poate obţine beneficii pentru poporul român în Europa

PNL este singurul partid care contează în UE, care poate obţine beneficii pentru poporul român în Europa, în timp ce PSD şi ALDE sunt izolate în UE

Aţi văzut, săptămâna trecută, la Sibiu, toţi liderii europeni au fost în vizită la noi.

Ne vom bate pentru creşterea subvenţiei, la hectar

Vreţi spitale ca în Europa, vreţi şcoli ca în Europa, vreţi autostrăzi ca în Europa? Atunci trebuie să votăm PNL!

Vreţi justiţie, dreptate, stat de drept?

În ultima săptămână, ieşiţi în stradă, vorbiţi cu oamenii, luaţi-vă gecile galbene, fularele galbene

Mircea Hava: Suntem mulţi, dar, spre deosebire de ceilalţi, suntem buni!

Suntem mulţi, dar, spre deosebire de ceilalţi, suntem buni.

Voi ştiţi de ce sunteţi aici, nu pentru că v-a chemat cineva, ci pentru că aşa simţiţi

Pe 26, putem trimite PSD acolo unde îi este locul. Un DA uriaş, şi un Parlament European unde PNL să trimită cei mai mulţi deputaţi

Raluca Turcan: PNL este singurul ca poate bate PSD, dintre partidele aliniate la startul Parlamentului European!

Tot mai mulţi români nu mai sunt dispuşi la experimente politice. Avem nevoie, la decizia politică majoră, de oameni competenţi şi dedicaţi interesului celor mulţi

Să mergem la vot, pentru că preşedintele îl avem, e al nostru, PNL este singurul ca poate bate PSD, dintre partidele aliniate la startul Parlamentului European

PNL este singurul care stă la modul real, la masa deciziei europene

Avem toate motivele ca în 26 ani să arătăm forţa celor buni şi şi celor drepţi

Un vot DA la referendum, cea mai usturăoare moţiune de centură care va putea şi în Parlamrnt să schimbe Guvern şi pe Liviu Dragnea

De doi ani de zile, România a fost acaparată de infractori

Odată cu albirea dosarului lui Liviu Dragnea, printre noi au ajuns criminali, pedofili, numai pentru a-l scăpa de închisoare pe infractorul şef Liviu Dragnea

Când om ajunge la guvernare, nu vom înlocui un pesedist cu un penelist, doar pentru că este de la noi, ci un oameni integri. Vom pune oameni care să construiască autostrăzi

Primul miting PNL la care a fost prezent șeful statului a avut loc la Iaşi, weekendul trecut. Preşedintele s-a aflat, pe scenă, alături de liderii partidului şi a atacat PSD şi guvernul condus de Viorica Dăncilă.

Şeful statului a făcut apel la români să iasă la vot pe 26 mai şi a acuzat PSD că nu a făcut autostrăzi şi spitale.

„Votul vostru, al românilor, contează!", a spus şeful statului, care a făcut, la final, o baie de mulţime printre membrii şi simpatizanţii PNL.