Marcel Ciolacu atacă dur PNL după eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor: "Au avut patru premieri!"

Premierul Marcel Ciolacu susține că, la doar 11 zile după ce a devenit premier, a trecut legea privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor și în câteva zile va fi adoptat proiectul privind eliminarea tuturor pensiilor speciale.

"Eu în cele două mandate mi-am dat demisia, nu sunt beneficiar de pensie specială. Dacă ar fi făcut toți parlamentarii acest lucru, nu am mai fi dat vina unii pe alții. A existat o guvernare de dreapta în România. Au fost patru prim-miniștri ai celor de la PNL, aveau suficient timp să taie pensiile speciale. Am început cu pensiile parlamentarilor, este o chestiune firească. Nu poți să ceri altor categorii să renunțe și parlamentarii să aibă pensii speciale. Cu o largă majoritate am terminat cu pensiile speciale la parlamentari. Urmează cumulul pensie-salariu. Mai mult, o să vină, s-au convenit și ultimele trei amendamente cu Comisia Europeană și închidem în această săptămână discuția cu toate pensiile speciale. Se termină și cu angajații din Parlament. Trebuie să înțelegem că nevoile noastre personale sunt cu totul și cu totul altele în societatea românească.", a spus Marcel Ciolacu.