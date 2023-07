Marcel Ciolacu îl distruge pe Talpan: Trebuie să avem bun simț! N-ai nicio perfomanță și te bagi la sport

Premierul Marcel Ciolacu l-a atacat extrem de dur pe juristul CSA Steaua, Florin Talpan, dar și pe cei care se ocupă de stadionul Ghencea. Ciolacu a spus că este nepermis ca o persoană fără nicio performanță sportivă să împiedice sportivii să intre pe o arenă a statului, construită din bani publici.

"Noi avem niște stadioane pe care le trebuie să le punem la dispoziția sportivilor, în funcție de performanță, nu de criterii personale (...) Nu poți să te exprimi la TV pe o bază a statului, construită din bani publici. Trebuie să avem bun simți cu toții și să întrăm într-o logică a performanței în sport, nu a ambițiilor personale.

Nu am făcut acest lucru pentru FCSB sau pentru un anumit patron. Am făcut acest lucru pentru un principiu simplu: sportivii trebuie să joace pe un stadion. Nu cunosc dedesubturile, dar de aceea am trimis Corpul de Control, ca să avem răspunsuri la toate întrebările.

Când tu n-ai nicio performanță sportivă și te implici din ambiții personale să blochezi accesul unor sportivi în baza sportivă, atunci lucrurile sunt în totală neregulă și nu voi permite așa ceva nimănui, nici lui Talpan și nici nimănui. Cred că am fost suficient de clar! ", a spus Marcel Ciolacu.