Marcel Ciolacu: "Rusia nu-şi permite să intre într-un conflict cu România!"

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă după alerta din Galați și Tulcea privind apropierea unor drone de porturile ucrainene aflate la granița cu România, că Rusia „nu-și permite" să atace România.

Şeful Executivului a făcut precizările într-o conferinţă de presă la Timişoara. El a fost întrebat care este situaţia prezentă la Galaţi, ca urmare a alertei lansate vineri seara prin sistemul Ro-Alert, care anunţa căderea unor obiecte periculoase din spaţiul aerian şi cerea populaţiei să se adăpostească, şi dacă autorităţile continuă căutările în zonă cu scopul depistării unor posibile resturi de drone.

"Am avut o discuţie şi la 2.00 dimineaţa şi la 6.00 dimineaţa şi la ora 8.00, cu ministrul Apărării. (...) Nu se confirmă, încă, lucrurile, dar e un sistem normal, care funcţionează peste tot. Au fost inundaţii, aţi văzut şi în New York, a existat un sistem de alertă a populaţiei. Sunt ferm convins că în continuare, ca şi astăzi, Ministerul Apărării va informa transparent presa. Nu avem probleme, Rusia nu are un atac împotriva României, sub nicio formă, în acest moment. Şi eu nu cred că Rusia îşi permite să intre într-un conflict cu România. Acest lucru se datorează, în primul rând, că suntem membri NATO şi ai Uniunii Europene", a declarat Marcel Ciolacu.