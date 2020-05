Marcel Popa către liberali, în cazul spitalului mobil: "Noi nu facem afaceri cu rude, colegi sau firme"

Șeful CJ Iași, Maricel Popa, a transmis un mesaj liberalilor care l-au criticat pentru inițativa sa de a construi un spital mobil. Vă redăm postarea lui Popa pe pagina lui de Facebook.

"În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor celor care au răspuns pozitiv apelului Euronest și au demonstrat încă o dată că moldovenii dau dovadă de unitate în momente dificile. În timp ce oamenii de bună credință arată solidaritate, liberalii aruncă doar cu venin. Eu cred că ieșenii trebuie să cunoască adevărul și să tragă singuri concluzii.

1. Banii ieșenilor sunt cheltuiți de Consiliul Județean cu respectarea tuturor prevederilor legale. Noi nu știm de înainte cine va câștiga o procedură de achiziție. Noi nu facem licitație azi pentru produsele cumpărate încă de ieri. Noi nu facem afaceri cu rude, colegi sau firme la care au lucrat colegii noștri. Nu știam cum va arăta propunerea câștigătoare, soluția tehnică propusă sau dacă vor fi sau nu constestații care să blocheze procedura. Domnii de la PNL confundă Consiliul Județean Iași cu Ministerul condus de liderul lor, Costel Alexe.

2. Procedura de achiziție a acestui spital a fost derulată contra cronometru, în condiții de transparență maximă și a fost gestionată de specialiști, cărora le mulțumesc pentru munca depusă. Procedura nu a fost contestată de nimeni, doar de oamenii politici. Nici o firmă nu a depus vreo contestație nici la caietul de sarcini și nici la rezultatul procedurii, deși liberalii au incitat la acest lucru, promovând exact o serie de observații făcute de o firmă interesată. Eu spun că doar au promovat, sper să nu fi fost și alte interese obscure. Felicit echipa care a lucrat la proiect că nu s-a lăsat intimidată, în ciuda tuturor atacurilor politice.

3. Noi, la Consiliul Județean chiar facem ceea ce ne propunem, nu aruncăm în ochii ieșenilor machete și filmulețe la fiecare câțiva ani cu proiecte care nu se știe dacă vor vedea vreodată lumina zilei. Unii aruncă an după an aceleași machete filmate din unghiuri diferite, iar nouă, după nicio lună de la demararea procedurii ni se aduc acuzații pe bandă rulantă. Am spus că modernizăm drumurile județene și ieșenii văd cum se lucrează, nu doar în filme realizate de arhitecți. Am spus că sprijinim cultura, iar muzeele din subordinea Consiliului Județean beneficiază de fonduri europene pentru reabilitare.

4. Acest spital va fi făcut, cu toată opoziția și piedicile puse de liberali. Ni se transmit mesaje pe diferite canale că ieșenii nu vor primi banii cheltuiți pe spital de la Uniunea Europeană, că vor găsi nod în papură și, deși nu există motive, vor face în așa fel încât să nu ne ramburseze sumele. Am alocat, împreună cu Consiliul Județean Neamț, 14,5 milioane de euro pentru acest spital, de care ieșenii au nevoie, la fel cum au nevoie toți locuitorii Moldovei. Acest spital va ajuta nu doar acum, ci și în cazul unui eventual nou val al epidemiei în toamnă sau anul viitor. Acest spital va putea fi utilizat în orice fel de calamitate sau urgență. Vom avea un parteneriat în acest sens cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

5. Acest spital va fi făcut chiar dacă ne iau din banii de la buget, așa cum deja au început. Din rectificarea de buget de 5 milioane de lei pentru Iași, au tăiat din pix și vor mai ajunge în județ doar 660.000 lei. Practic, din celebrul pachet de biscuiți dat de guvernul PNL pentru fiecare ieșean, echivalentul alocării bugetare pentru județ în timp de pandemie, nu rămâne decât ambalajul. Este o sumă care nu ajută nici măcar o primărie de comună, ce să discutăm de cel mai mare județ al României. În aceste condiții de austeritate, de tăieri de venituri impuse de guvernul PNL, liberalii ieșeni se miră că încerc să limitez cum pot cheltuielile de la bugetul județului, că solicit sprijinul comunității. Cât de perfid, cât de ipocrit trebuie să fii, ca să faci astfel de lucruri. Sper că acest spital să nu fie singurul spital regional pe care îl vor vedea ieșenii mulți ani de acum înainte!

6. Din fericire, parcul Transagropolis ne oferă o serie de avantaje enorme. Avem utilitățile, avem platforma betonată, avem accesul facil. Este însă un parc industrial, nu a fost gândit pentru a deveni spital. Pentru a amenaja cu cap acest important obiectiv trebuie să pregătim trasee clare pentru accesul ambulanțelor, mai multe în același timp, trebuie să pregătim spații suficiente de parcare pentru ambulanțe, dar și pentru personal. Nu putem să ne batem joc de banii ieșenilor și de sănătatea celor care vor fi tratați acolo."