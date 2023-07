Maria Grapini a făcut anunțul: Se vorbește tot mai mult în Parlamentul European de umanism ca doctrină de bază

Umanismul devine, ușor-ușor, doctrină de bază în politicile instituțiilor europene, spune europarlamentarul PUSL Maria Grapini. Reprezentantul umaniștilor în Parlamentul European le-a spus colegilor din PUSL, că nevoia de a pune omul în centrul politicilor publice devine o realitate la nivel european.

„În calitate de vicepreședintă a PUSL și membră a Partidului Umanist de aproape 20 de ani transmit un mesaj colegilor și românilor, cu credință și încredere: A venit vremea umanismului, a politicilor pentru oameni, a dreptății și demnității! România are nevoie de noi, de umaniști, de patrioți care să aplice principiul "omul potrivit la locul potrivit" și care să lupte prin fapte, nu prin vorbe, pentru adevăr, dreptate, etică și echitate.

În Parlamentul European se vorbește tot mai mult despre umanism, despre nevoia de a pune cetățeanul în centrul activităților și politicilor publice. Ca umanistă în PE, am reprezentat România cu demnitate și curaj și am dus principiile umaniste în toate intervențiile mele. Ca vicepreședintă a Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor din PE am pledat pentru majorarea bugetelor pentru finanțarea IMM-urilor, ale tinerilor și ale femeilor antreprenor", a spus Maria Grapini.

Declarațiile au fost făcute la cea mai recentă ședință a Consiliului Național al PUSL, care a avut loc la Palatul Parlamentului. Umaniștii și-au ales un nou președinte executiv, pe Cristian Popescu Piedone, care a anunțat că politica PUSL va fi doar în slujba cetățenilor.

„Puterea este la Dumnezeu, iar forța este poporul. Lider este doar cetățeanul. Pentru că cetățeanul plătește taxe, cetățeanul votează, cetățeanul este statul! La noi, umaniștii, politica de birou nu mai există. Politica de culise nu ne interesează. Partidele politice trebuie să înceteze războaiele. Orice doctrină ar avea, să și-o urmeze, dar să nu uite că doar românii și România contează. Haideți să facem România mândră și frumoasă, ca doina strămoșească. Așa să ne ajute Dumnezeu", a fost mesajul lui Cristian Popescu Piedone, recent revenit în funcție la Primăria Sectorului 5.