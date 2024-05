Medicii de la Spitalul Județean din Satu Mare, protest vehement față de Adrian Cozma. "Îl susținem pe Mircea Govor" VIDEO

Medicii din Spitalul Județean Satu Mare, în frunte cu directorul medical Paula Mare, au participat astăzi la o conferință de presă, alături de candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Satu Mare, Mircea Govor, ocazie prin care și-au manifestat protestul față de ultimele acuzații lansate de către Adrian Cozma la adresa corpului medical din Spitalul Județean Satu Mare, pe care l-ar fi etichetat drept "gropari" sau "șpăgari".

Președintele Organizației Județene Satu Mare a PSD și candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, Mircea Govor, a declarat în mod public că este alături de întregul corp medical de la Spitalul Județean Satu Mare și a catalogat atacurile deputatului Cozma ca fiind inacceptabile.

"Această întâlnire nu este întâmplătoare. Este un gest prin care PSD vrea să transmită medicilor prezenți și tuturor sătmărenilor, că noi ca și organizație politică, suntem alături de sistemul medical din județ. Medicii sunt 24 de ore din 24 în slujba cetățeanului și au nevoie de sprijin și ajutor. Nu să fie jigniți, ponegriți în media locală și națională, de către disperatul și neterminatul din PNL", a precizat Mircea Govor.

Președintele PSD Satu Mare susține că a fost, în timpul celor două mandate de vicepreședinte al Consiliului Județean, mereu alături de corpul medical, și că își propune același lucru și după alegerile din 9 iunie, mai ales că se bucură de sprijinul majorității medicilor.

"PSD vine cu un proiect în ceea ce privește sistemul de sănătate sătmărean. Vrem să revoluționăm sistemul, am fost partidul care a susținut că sănătatea nu poate fi la nivel înalt fără condițiile bune din spitale și a profesioniștilor. În cele două mandate la Consiliul Județean am contribuit din plin pentru a avea un sistem medical mai aproape de cerințele cetățenilor. Modernizarea Spitalului Județean din Satu Mare, în limita fondurilor, a unor secții, aparatură de ultimă oră. PSD vrea să facă ceva, nu să fie împotrivă. Văd că disperatul de la PNL atacă într-una, nu face nimic pentru județ, altceva nu știe, decât să jignească, pentru mine este un subiect de analizat după alegeri. Acești oameni din fața noastră salvează vieți, trebuie să fim alături de ei. Pe viitor când mă întorc la Consiliul Județean, mă voi implica direct în sistemul medical, iar sistemul din Satu Mare va deveni unul de nivel occidental. Sunt și probleme, normal, dar medici avem de nivel foarte înalt", a mai precizat Mircea Govor.

Unul dintre cei mai vocali critici ai deputatului Adrian Cozma a fost dr. Cristian Dăscălescu, care s-a declarat șocat de maniera virulentă în care a fost etichetat și atacat sistemul medical sătmărean.

"Nu cred că există în istoria Sătmarului om politic, șef de partid și candidat la președinția Consiliului Județean care să blameze așa mult corpul medical. Cu apelativele pe care domnul Cozma le folosește: "indiferenți", "aroganți", "șpăgari", "gropari", cred că a întrerupt orice legătură cu Spitalul Județean. Să ascultați părerea domnului Cozma pe un post național de televiziune, ca să vedeți ce reclamă ne face domnul Cozma", a opinat dr. Cristian Dăscălescu, cel care se află pe lista de consilieri județeni ai PSD, propunându-și să contribuie la schimbarea în bine a percepției pacienților față de corpul medical.

Dr. Cristian Dăscălescu a ținut să puncteze că: "Și dacă are Adrian Cozma 0,01 la sută șanse să cțștige, deși nu le are, îi transmitem că nu va avea nicio legătură cu Spitalul Județean. Și îl asigur că vorbesc în numele unui grup reprezentativ de medici".

Directorul medical al Spitalului Județean Satu Mare a ținut să îi răspundă deputatului Adrian Cozma prin date statistice, din care reiese faptul că unitatea spitalicească a reușit o îmbunătățire semnificativă a serviciilor medicale în ultimii ani, în special de când a preluat această funcție.

"În momentul în care mi s-a propus funcția de director medical al Spitalului Județean Satu Mare, deși am avut rețineri, dar am fost încurajată de Mircea Govor, căruia îi mulțumesc public. Vreau să vă spun că am preluat Spitalul Județean de la un indice de complexitate al cazurilor care avea o valoare de 0,87, care însemna la acel moment o sancțiune pentru banii care intrau în sistemul de sănătate, și am reușit să îl aducem, luna trecută, împreună cu întreg corpul medical, la un indice de complexitate al cazurilor de 1,61 la mie. Am rezolvat și liniile de gardă și continuitatea asistenței la patul bolnavului", a spus Paula Mare.

Dr. Paula Mare a mai precizat că: "Sunt foarte dezamăgită pentru că tot noi, toți medicii din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, am dus 3 ani de pandemie, 3 ani în care nu am întrebat pe nimeni cum să facem, ci ne-am străduit cu toții și am empatizat cu familiile tuturor ca să salvăm vieți. Am început pandemia cu 7 medici la secția de anestezie și terapie intensivă și în momentul de față sunt 18 medici. Avem 2 linii de gardă pe secția de ATI. Și noi, tot medicii de la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, am asigurat asistența și pentru cei din Carei. Iar la finalul pandemiei nu ni s-a mulțumit nici măcar public în Consiliul Județean, ca o simplă apreciere, nu aveam nevoie de altceva. Să știți că la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, în perioada pandemiei, s-au adresat peste 3.000 de pacienți cu Covid, iar mortalitatea a fost undeva la 4%. Eu le mulțumesc colegilor mei pentru efort, implicare. Îi mulțumesc și domnului Govor și îi doresc mult succes pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, pentru efortul pe care l-a făcut mergând la București din funcția de vicepreședinte și zbătându-se pentru noi să înființăm aceste secții enumerate anterior, care au făcut ca sătmărenii să nu se adreseze la Cluj".