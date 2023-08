Mihai Tudose atacă sporurile bugetarilor: "Ăla e job-ul, lăsați-o naibii! Nu se poate ca scafandrul să aibă spor de apă și fochistul spor de fum!"

Fostul prim-ministru Mihai Tudose (PSD) a declarat vineri, la Antena 3, că ar trebui eliminate toate sporurile din sistemul bugetar și înglobate în salariu, pentru că altfel se poate ajunge la situații absurde în care șoferii de troleibuz să ceară spor de volan plus spor de scaun plus spor de ecran plus spor de pantograf.

„Cele 40.000 de sporuri care au...iertați-mă, noi am ajuns acum, știu că o să supăr pe multă lume, dar ăsta e adevărul. Spor de calculator...domn'e, toată lumea lucrează în ziua de azi cu calculatorul, dar toată lumea vrea spor de calculator că, vezi-Doamne, stă la ecran dar mai are 4 telefoane acasă pe noptieră. Am aflat de spor de hemoroizi pe nu-știu-unde, că stă pe scaun. Nu se poate ca fochistul să aibă spor de foc, scafandrul să aibă spor de apă și așa mai departe. Acela este job-ul, să stai pe scaun, să stai în apă. Lăsați-o naibii! Dacă mă întrebați pe mine, de mâine n-ar mai trebui să fie niciun spor. A mai fost odată când sporurile au fost înglobate în leafă și asta e! Ăla e salariul. Asta e salarizarea de fochist, nu trebuie să îți dau și spor de fum. Păi meseria prevede fum. Șoferii de la autobuz vor cere spor de volan, plus spor de scaun, plus spor de ecran că s-a digitalizat, eventual spor de antenă sau de pantograf la trolee. Haide că am luat-o razna, chiar am luat-o razna complet", a declarat Mihai Tudose.

Guvernul ia în calcul să adopte o Ordonanță de Urgență care prevede că bugetarii care încasează salarii de peste 10.000 de lei nu vor mai primi vouchere de vacanță sau tichete de masă.