Miron Mitrea ejectat din stafful de campanie al Vioricai Dancila. "Manivela" e considerat tradator si toxic!

Miron Mitrea a fost adus la PSD in stafful de campanie al Vioricai Dancila cu mare tam-tam. Infipt in situatie de Cristian Burci, pe post de strateg politic, Mitrea parea mai degraba chemat sa porneasca la manivela un partid care nu mai pornea la cheie. "Manivela" era si porecla lui pe cand era lider sindical la camionagii, cu aceeasi porecla a intrat in politica, la fel cand a fost ministrul Transporturilor.

Numai ca se stie, zic acum pesedistii, ce se spune despre "neam de manivela", Mitrea s-ar fi dovedit tradatorul-tradatorilor. Este acuzat ca a manevrat negocierile si a facut in asa fel ca motiunea sa treaca, a fost pe linie cu alti tradatori ai partidului si a jucat la off-side cand gruparea Paul Stanescu a avut un mare avant inaintea motiunii. Tot despre Mitrea se zice in PSD ca el a avut de fapt ideea cu retinerea aeronavelor la sol ca parlamentarii opozitiei sa nu se poata deplasa la Bucuresti sa voteze motiune, idee pe care i-a insuflat-o lui Razvan Cuc si de pe urma careia a iesit un scandal international, cu chemari la DNA si cu imaginea mai mult decat sifonata a partidului. Mitrea se presupune ca a voit o lovitura interna cu castig pentru alte grupari mai vechi sau mai noi din PSD, dar cu daramarea lui Dancila. Este acuzat ca face in fapt anti-campanie, ca dupa esecul la prezidentiale sa serveasca partidul pe tava intereselor oculte.

Drept pentru care, de luni, Mitrea a fost chemat de Dancila si anuntat ca a fost eliberat din functia de sef de campanie, de aceste atributii electorale urmand a se ocupa pe deplin Olguta Vasilescu. Asa ca, Mitrea out! Tot prin zona a aparut si Codrin Stefanescu, ne spun sursele, dar omul e tinut sub control, fiind considerat inca omul lui Liviu Dragnea. Stefanescu nu e scos la inaintare, dar isi da si el cu parerea, vorbeste si stapaneste "dragnistii" putini care mai sunt la PSD.