Monica Anisie e "pe făraș"! Orban vrea sa o inlocuiasca de la Invatamant pentru incompetenta. Nemultumiri si cu Vela si Oros

Ministrii Monica Anisie, Marcel Vela, Adrian Oros sunt printre cei care au picat in dizgratia lui Ludovic Orban. Surse din interiorul PNL au precizat pentru Antena 3 ca acestia ar urma sa fie schimbati dupa alegerile locale.

Motivul ar fi acela ca au gestionat prost crizele care au survenit in pandemia de coronavirus in Invatamant, Interne si Agricultura. Dintre toti, Monica Anisie are cele mai mari sanse pentru a fi inlocuita. De asemenea, Orban este nemultumit de Anisie si pe linie de partid, de faptul ca nu a reusit sa aiba un candidat valabil la PNL Bucuresti-Sector 2, acolo unde reprezentantul PNL Dan Cristian Popescu a ajuns in situatia sa candideze ca independent sustinut de PSD, mai afirma sursele citate. Anisie, in replica spune ca nu e vina ei ca Orban a negociat candidatul de sector in favoarea USR-Plus, numai ca aceleasi surse precizeaza ca liderul PNL nu a insistat pentru Dan Cristian Popescu tocmai pentru ca stia ca Monica Anisie nu-l doreste si ca "are un razboi personal cu Popescu", ceea ce ar fi minimizat sansele acestuia. Anisie, nici pe candidatul comun PNL-USR-Plus nu-l promoveaza la nivelul la care ar trebui, ca atare, Orban are in vedere si inlocuirea acesteia de la sefia PNL Bucuresti - Sector 2 imediat dupa alegerile locale, nu numai din functia de ministru.

Marcel Vela si Adrian Oros ar fi "la pachet" cu Anisie, in ultima vreme intre Orban si Vela, cel putin, au fost mai multe diferenduri interne legate de deciziile sefului MAI. Liderul PNL e nemultumit de faptul ca Vela nu ia deciziile administrative pe care Orban doreste sa le impuna, mai ales inaintea alegerilor locale. Cat despre Adrian Oros, nemultumirile sunt legate de programele de atragere de fonduri europene nerambursabile pentru agricultura.