Negocieri incendiare in USR pe locurile eligibile la parlamentare: "Am susţinere de la oamenii cei mai grei din tabăra Barna!"

Senatorul USR Cristian Ghica le povesteşte colegilor de filială cum negociază locuri eligibile pentru alegerile parlamentare în Capitală. Ghica vorbeşte despre două locuri pe care Claudiu Năsui, liderul filialei Bucureşti, e dispus să le ofere adversarilor din partid. Cele două grupari, cea a lui Dan Barna si cea care-l sustine pe Nicusor Dan, au bătut palma.

Gruparea de sprijin a lui Nicusor Dan a primit două locuri eligibile pentru parlamentare în Bucureşti: Cristian Ghica la Senat şi Cristian Seidler la Camera Deputaţilor, semn că înţelegerea a fost în final respectată. Chipurile, cei doi şi-au câştigat locurile în urma unor alegeri interne desfăşurate sâmbătă. Însă scrutinul intern a avut rezultat dinainte cunoscut. Ce le spunea Cristian Ghica colegilor din filiala USR Sector 6 în vară potrivit înregistrării obţinute de Adevărul:

"O spun cât se poate de clar: am o susţinere de la oamenii cei mai grei din tabăra liberală (tabăra lui Dan Barna din USR - n.r), pentru că, de-a lungul acestor patru ani, chiar dacă ne-am luptat şi ne-am dat cu capul de pereţi, eu am fost om de cuvânt. Din păcate, nu prea m-au ascultat ăştia din noul Birou Naţional. Le-am spus: bă, vorbiţi cu liberalii (din USR - n.r.), că nu puteţi să fiţi contra chiar pe toate punctele. Dacă vorbiţi între voi, eu sunt sigur că există un mod de a ajunge la o înţelegere pe 3 din 7 subiecte. Pe 3 vă înţelegeţi, pe 4 vă f...ţi, săriţi la bătaie. Eu aşa am procedat din 2016 până în ziua de azi. Spre bucuria mea, dar şi spre surpiza neplăcută, oameni grei de la liberali (din tabără Barna - n.r.) mă respectă mai mult decât oamenii noştri. Sunt unii care mă sprijină şi fac presiuni la Barna, la Ghinea, la Năsui. Prin prisma acestui lucru cred că am o şansă - n-am nicio garanţie pentru nimeni, ca să fie foarte clară treaba asta, şi nu mă încred în cuvântul nimănui: nici al lui Năsui, nici al lui Barna, al nimănui. Dar cred că am o şansă să continui (în Parlament - n.r.). Lupta mea însă este pentru mai mulţi oameni. La scorul pe care se presupune că l-am lua, spre 30%, USR şi PLUS ar avea cam 16 parlamnetari (pe Bucureşti - n.r.). L-am întrebat pe Năsui câte locuri se gândeşte să le dea la PLUS şi a zis: 7-8. Prima dată am căzut de pe scaun. Dai jumate? Eşti întreg la minte? E inadmisibil. Mi s-ar părea corect să fie proporţia de 11 la 5, dar hai să zicem că ar fi 10 la 6, că ăla care e mai mare lasă de la el. Şi atunci ar fi fair în opinia mea, asta am vorbit-o şi cu Năsui şi cu Barna, să fie 5 la noi, 5 la voi. Accept că voi sunteţi la butoane şi că voi semnaţi şi că fără semnătura aia nu se întâmplă nimic, deci ar fi corect ca noi să avem cel puţin patru parlamentari din opoziţie (din tabără nicuşoristă, din care face parte, teoretic, şi Cristian Ghica - n.r.).

Eu asta am pus pe masă la discuţiile pe care le-am avut până acum. În clipa asta, Năsui s-a pus pe picioarele din spate şi a zis că 4 e prea mult, că doi ar fi... Pentru mine, doi e ca şi când ... nu chiar nimic, dar aproape. N-am o soluţie în clipa asta şi nici nu ştiuu cum ne vom putea lupta. Există varianta să ne înţelegem în trei, pentru că dacă Năsui se înţelege doar cu Voiculescu, ceea ce e foarte probabil, pentru că ei sunt prieteni dinainte de politică, atunci suntem pa cu toţii", le-a spus senatorul USR Cristian Ghica, în vară, colegilor din filiala sector 6.