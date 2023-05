Noile legi ale educației, adoptate de Senat în prima zi de grevă generală - Legile merg la președinte pentru promulgare

Senatul a adoptat legea învăţământului preuniversitar şi legea învătăţământului superior, în calitate de for decizional. Legile merg la promulgare.

Legea învăţământului preuniversitar a fost adoptată că 81 de voturi „pentru" şi 28 de voturi „împotrivă", iar legea învăţământului superior cu 79 de voturi „pentru" şi 28 „impotrivă".

Senatorii AUR şi cei de la USR au votat împotriva celor două proiecte de lege ale educaţiei.

Ligia Deca a precizat, la dezbaterile de luni din plenul Senatului, că Ministerul Educaţiei şi-a arătat sprijinul faţă de dascăli, fiind introduse o serie de modificări în noile legi, printre care se numără o primă pentru cadrele didactice care lucrează în medii defavorizate, echivalentă cu cinci salarii minime brute pe ţară şi vor fi alocate sume din bugetul de stat pentru decontarea navetei personalului din învăţământ. Este redusă cu două ore pe săptămână norma didactică de predare şi instruire practică, cu o vechime în învăţământ de peste 15 ani şi gradul didactic 1, fără diminuarea salariului, notează news.ro.

Ministrul Educaţiei a mai spus că personalul didactic care se pensionează va beneficia de o primă echivalentă cu două salarii de bază, iar directorii de învăţământ şi ispectorii vor beneficia de zile de concediu de odihnă suplimentare, potrivit contractului colectiv de muncă la nivel de sector.

Despre legea învăţământului superior, ministrul Deca a explicat că proiectul prevede publicarea pe o platformă naţională a tezelor de doctorat pentru o perioadă de 90 de zile, înaintea susţinerii examenului. Astfel oricine va putea formula observaţii cu privire la posibile abateri de la standardele de etică, prevenind astfel tentativele de plagiat ale doctoratelor.

Rodica Boancă senatoare AUR - „Argumentăm votul împotrivă asupra legilor - sunt mai rele decât precedentele. Nu rezolvă problemele de fond, de substanţă ale şcolii româneşti", a explicat senatoarea AUR Rodica Boancă, în plenul Senatului, după votul dat asupra legilor.

La rândul său, senatorul USR Ambrozie-Irineu Darău i-a întrebat pe reprezentanţii Puterii cum au putut vota astfel de legi, în contextul în care profesorii sunt în grevă generală.

„Poate spune ceva şi faptul că au lipsit aproximativ 20 de reprezentanţi ai Puterii. Cum aţi putut vota pentru acest proiect de lege cu profesori în grevă generală? Care dintre revendicările profesorilor se regăsesc în acest proiecte? USR a votat asumat împotrivă. Noi vrem învăţământ pentru toată lumea, un învăţământ de linie, nu de lux. Astăzi, 20% dintre cadrele didactice stau să iasă la pensie şi doar 5% sunt tineri. Avem un viitor sumbru şi dincolo de orgolii, de partide, aţi votat o lege cu efecte pe zeci de ani. Astfel, s-a decredibilizat pe 10 chiar 20 de ani ideea de reformă. Vom pierde decenii şi ne vom decupla de tot de ţările civilizate. Din păcate, copiii ne vor pleca din ţară în continuare şi ne vor pleca şi din cauza sistemului de învăţământ", a afirmat Darău, în plen.

Preşedinta Comisiei pentru învăţământ, senatoarea PNL Monica Anisie a precizat că acest vot al Senatului este unul pentru o „Românie modernă", o „Românie Educată"

„Vă mulţumesc pentru votul pe care dvs l-aţi exprimat aici în plenul Senatului şi vreau să vă asigur că din poziţia de senator sau cea de profesor că ceea ce noi astăzi am votat reprezintă un lucru bun pentru viitorul societăţii româneşti. Aş vrea să vă spun că trăiesc emoţii foarte puternice şi cei care mă cunosc ştiu lucrul acesta pentru că am fost încă de la început parte a acestui demers care s-a chemat şi se cheamă România Educată. Acum 9 ani, alături de doamna ministru acum Ligia Deca, am început la Craiova prima dezbatere şi astăzi încheiem în Parlamentul României, prin vot, dezbaterea pentru proiectul legii învăţământului preuniversitar. Vă felicit, doamna ministru. Vă urez mult succes pentru legislaţia secundară şi mulţumesc colegilor din PNL pentru susţinerea pe care am avut-o în toată această perioadă. Pentru o Românie modernă ne trebuie o Românie educată", a afirmat Anisie.