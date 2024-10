Șoșoacă - Mesaj vehement împotriva NATO și UE: "Afară cu toți străinii din țară, afară khazarilor!"

Curtea Constituțională a României a admis sâmbătă contestațiile împotriva candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Hotărârea CCR este definitivă, în acest moment Diana Șoșoacă fiind exclusă din cursa prezidențială. Într-o postare pe Facebook, Șoșoacă dă vina pe străini pentru blocarea candidaturii sale. Lidera SOS România se exprimă împotriva NATO și UE, într-un text din care nu lipsesc nuanțele antisemite.

„Totul pentru România și națiunea română! Singura împotriva tuturor dictaturilor! Jos UE, jos NATO, jos SRI și SIE și Mossad și CIA și FBI etc. Jos PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, PMP, Pro România și toate javrele politicianiste! Jos Coldea și statul paralel! Afară cu khazarii din țară! Mesaj pentru evrei și americani și francezi etc: nu mi-e frică de voi! Nu mă voi opri! Nu voi tăcea! Veți fi nevoiți să mă omorâți și nici atunci nu voi tăcea, căci vocea mea va răsuna de dincolo de mormânt!

Afară cu NATO din țară, afară cu toți străinii din țară, afară khazarilor, afară abjecților și trădătorilor și inculților juridic! CCR trebuie desființată, tot sistemul, tot ce există de 34 de ani și refăcută România din propria cenușă, renăscută ca pasărea Phoenix! Trăiască nația! Sus cu dânsa! La luptă români și punctum!

Absolut toate condițiile au fost îndeplinite! Curtea Constituțională nu poate lua în considerare articole de presă sau opinii jurnalistice sau politice! Nu poate lua în considerare decât eventuale decizii definitive ale instanțelor de judecată dacă există! În rest trebuie să verifice din punct de vedere constituțional îndeplinirea condițiilor: cetățenie română, domiciliul în România, decizii de interdicție a candidaturii și condamnări, ceea ce nu este cazul. Vă amintesc că neconstituționala CCR a menționat opinii jurnalistice și politice ca motiv de respingere, ceea ce încalcă Constituția României și CEDO!

Semnăturile nu pot fi verificate decât de procurori și trebuie proces! Procedura necitării este una neconstituțională și este obligatorie când ai dovezi depuse împotriva unui candidat, pentru a se respecta dreptul la apărare al cetățeanului. România este în cea mai cumplită dictatură și se adeveresc toate discursurile mele. Eu nu am acționat niciodată având funcție de decizie, ci am făcut din fiecare funcție una prezidențială! Am fost acolo unde au avut nevoie România și poporul român!

Îmi este foarte clar că România nu mai există ca stat și națiunea română a fost ștearsă de pe această lume! Am dus și duc cea mai cumplită luptă cu sistemul dictatorial de la București, Bruxelles, Strasbourg, Tel Aviv, Washington! Dacă am ajuns să reinstaurăm delictul de opinie ca pedeapsă, înseamnă că suntem cu 80 de ani în urmă și reiterăm anularea dreptului de a exista, vorbi și opina și se va reinstaura experimentul Pitești! Acum realizați toți că am dat afară oamenii lui Coldea infiltrați în S.O.S. România. Acum realizați că unica șansă a României eram eu! Acum realizați că dictatura este instaurată total! Acum realizați că nu v-am mințit și aș fi fost aleasă din primul tur!

Acum ați înțeles lupta mea! În Germania AfD se dorește a fi desființat. În Austria FPÖ. În Spania Vox. În Polonia, Coroana. Și lista continuă. Eu sunt europarlamentar, iar dacă vor încălca legea și mă vor da afară din PE, îmi rămâne avocatura. Dacă îmi iau avocatura, înseamnă că mă vor distruge așa cum i-au distrus pe toți românii martiri care au încercat să salveze România! Așa au distrus marile valori și mișcările de eliberare națională și europeană. Repet: dacă România cade, cade toată Europa. Totul este în mâinile poporului român! Omorâți-mă, omorâți-mi copiii, dar nu mă voi opri! Din acest moment numai poporul mai poate salva România și întreaga Europă", scrie Șoșoacă.