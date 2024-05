O poză face ravagii: George Țuță, candidatul la primaria Sectorului 1, pe post de țuțăr al Statului Paralel

Prezentam o fotografie, ce-i drept mai veche, in care George Țuță (in plan secund), candidatul la primaria Sectorului 1 din partea liberalilor era pe post de țuțăr al marilor mahari din Statul Paralel: Florian Coldea, Laura Codruța Kovesi și Dumitru Dumbrava.

Țuță era pe atunci angajat la SRI, sef de cabinet al lui Eduard Hellvig, și-i "ținea spatele" lui Kovesi. Nu apare pe de-a-ntregul in fotografie, dar am fost informati ca si Hellvig era prezent mai in spatele lui Coldea (in stanga, i se vad doar ochelarii și un pic din semi-profil). Azi, Țuță joacă rolul de "ține cal" pentru Andrei Chiliman, fostul primar de trista amintire al Sectorului 1, cel care vrea sa ajunga iarasi la butoane printr-o interfata de la SRI. Ca să vezi!