O rază de speranță după tragedia de la Constanta. Septimiu Bourceanu anunța un nou spital de pediatrie

Senatorul liberal de Constanta Septimiu Bourceanu are un mesaj pe care il posteaza pe pagina sa de facebook. El anunta un nou spital de pediatrie, utilat dupa ultima tehnologie:

"Știți nevoia aceea acută de a primi o veste bună după o tragedie? Ei bine, iată că, după evenimentul trist de vineri, a apărut și o rază de speranță. Constanța va avea un Spital de Pediatrie nou, modern, dotat, utilat, cu o capacitate de 165 de pacienți. Nu este o glumă, este o realitate și deja a fost depășit stadiul de 'Poate', 'Vom vedea' sau 'Încercăm'. Vă spun aceasta pentru că am fost astăzi împreună cu directorul Direcției de Sănătate Publică, doamna Cristina Schipor, la sediul Companiei Naționale de Investiții acolo unde s-a semnat procesul verbal de predare primire și astfel C.N.I. va lua o clădire dezafectată și o transforma într-un spital modern. Știu despre acest proiect și l-am susținut de la faza de vis al unei echipe inimoase de la D.S.P. Constanța, o echipă care a lucrat non-stop, a depășit toate obstacolele și a dat dovadă de o determinare rar întâlnită în zilele noastre. Acești oameni mă fac să cred că dorința de a avea un sistem sanitar mai bun, de a dovedi că se poate, încă există. Echipa care a lucrat și lucrează la acest proiect este alcătuită din: Cristina Schipor, președinte, Carmen Rusu, secretar, membri: dr. Ramona Iliuță, dr. Valentin Broască, dr. Mihaela Cocu și dr. Cristina Mihai. Alături de constănțenii noștri este și președintele C.N.I., Manuela Pătrășcoiu, cu care am stat de vorbă în mai multe rânduri și a înțeles necesitatea și urgența acestui spital. Vă rog să vă alocați câteva secunde din timpul vostru și să citiți numele acestor constănțeni, pentru că merită. Determinarea lor transformă o clădire veche și părăsită într-un spital nou, de care Constanța are mare nevoie. Felicitări!"