Piata lui Vali Capone, interlopul "de casa" al lui Ciprian Ciucu, arata jalnic. "Asa va arata tot sectorul daca pun mana pe el liberalii!"

Despre interlopul Valentin Radulescu, alias Vali Capone, opinia publica a aflat mai mult in ultima vreme, in aceasta campanie electorala. Tot acum a aflat si despre cum s-a imbogatit acesta pe vremea primarului liberal de la Sectorul 6, Rares Manescu. Acum, Vali Radulescu revine in forta ca sustinator si sponsor al candidatului liberal Ciprian Ciucu, tot pentru primaria sectorului 6 al Capitalei.

Capone (despre care am relatat pe larg AICI), care e "mana-n mana" cu Migdale, fratele celebrului Ion Titisor, cunoscut mai mult ca Fane Spoitoru, mobilizeaza masiv interlopii din sector ca sa ii acorde sprijin "pe toate fronturile" candidatului liberal. iata care ar fi principalii sustinatori ai lui Ciucu! Interlopii. Ciucu le-a promis ca daca ajunge primar "ii va face oameni". Capone spera iarasi la afaceri "di granda" pe banii bugetului local. Cat despre Migdale, acesta se vaita ca e sarac si ca abia se sustine material pe el si ca Valentin Radulescu i-a promis, mai in gluma mai in serios, ca daca Ciprian Ciucu iese primar, atunci "ii da o taraba-n piata".

Despre piata lui Capone ce sa mai zicem? E o paraginitura, e practic un maldar de gunoaie de deasupra carora se vand niste produse de o calitate indoielnica, nici chinezii nu si le-ar asuma. Tarabe oribile, ascunse prin colturi insalubre, tot felul de resturi in putrefactie, nici pietele de pe vremea defunctului Regim Ceausescu nu aratau asa. E o bataie de joc la adresa comertului dupa cum se poate vedea in fotoreportajul de mai jos.

Ce ar mai fi de adaugat e ca asa cum este imaginea pietei lui Capone, asa e si imaginea candidatului Ciprian Ciucu, mai ales ca dupa dezvaluirile din ziuanews.ro lumea il asociaza pe Ciucu cu Valentin Radulescu, care este - culmea - vice-presedinte PNL Sector 6, nu numai propietarului pietei facuta cadou de Rares Manescu. Asa va arata si sectorul dupa 4 patru ani de mandat PNL? In timpul efectuarii reportajului nostru, am chestionat cativa locuitori ai zonei, care au aflat si ei despre asocierea Ciucu - Capone.

"Cum poate un candidat care vrea sa ne spuna ca e serios si ca va ridica nivelul de trai din sectorul 6 sa se asocieze cu astfel de oameni ca interlopii, care ne terorizeaza si asa, care au confiscat pietele si comertul?!", ne declara Luminita Oprea, care sta in zona respectiva de 24 de ani. "Cu cine va administra Ciucu primaria? Cu Capone? Uitati-va la piata asta cum arata! Asa va fi in tot sectorul... Stiti vorba aia: spune-mi cu cine te insotesti, ca sa-ti spun cine esti!", ne spune si Valeriu Gogonea, un pensionar al cartierului.