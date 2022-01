Pledoaria lui Tudor Ciuhodaru împotriva certificatului verde: "Noi vrem să oprim pandemia sau vrem să dăm o hârtie?!"

Măștile chirurgicale și cele FFP2 devin obligatorii în România în anumite cazuri, astfel că în doar 72 de ore numărul vânzarea acestor produse s-a dublat, spune Vasile Ene, directorul general al unei companii românești care produce măști cu avizul tehnic emis de Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare. In acelasi timp, la vanzarea online, pretul mastilor FFP2 a crescut cu 50%, pret impus de comercianți.

Foarte recent, Ministerul britanic al Apărării, în colaborare cu Ministerul Federal al Apărării din Germania, a publicat un document curios. Intitulat "Human Augmentation - The Dawn of a New Paradigm", acesta se referă la posibilitățile de îmbunătățire tehnologică a capacităților umane pentru a spori funcțiile de luptă ale soldaților, și nu este prima dată când armata britanică dezvoltă un astfel de concept.