Ponta îl atacă furibund pe Dragnea. „Un Baron corupt și perfid"

Victor Ponta a afirmat, joi, pe pagina sa de socializare că PSD are o campanie electorală agresivă și critică acțiunile liderului social democraților, Liviu Dragnea care este susținut Codrin Ștefănescu pe care l-a denumit „Bufonul favorit"

„Urzeala Tronurilor" in varianta romaneasca (Casa de filme „Teldrum"): un Baron corupt si perfid comite toate tradarile si crimele necesare avand obsesia de a uzurpa Tronul ; confruntat cu ura oamenilor devine din ce in ce mai paranoic si agresiv - fiind un tradator ii banuieste pe toti cei din jur ca fiind la fel si ii elimina cu brutalitate ; deciziile incep sa fie luate de o tanara iubita, de cativa indivizi fara scrupule si de Bufonul favorit ; care Bufon incepe sa se creada si el Rege ! De aici totul devine o tragicomedie penibila! Scena finala urmeaza sa fie la Targoviste- ca in 1989. Haideti la vot pe 26 Mai sa oprim serialul asta sinistru", scrie Victor Ponta pe Facebook.