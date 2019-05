PSD pentru agricultura: 8 miliarde de euro subventii si 1,4 milioane de hectare irigate gratuit

In programul sau de guvernare, PSD anunta ca a acordat subventii in agricultura de peste 8 miliarde de euro, asigurand apa gratis pentru 1,4 milioane de hectare de teren agricol.

"În acești doi ani ai guvernării noastre am acordat, la timp, subvenții de peste 8 miliarde de euro, am readus la viață mii de km de sisteme de irigații și am asigurat apă gratis pentru mai mult de 1,4 milioane de hectare. I-am susținut puternic pe fermierii și legumicultorii noștri. Iar de anul viitor va fi și mai bine, pentru că România merită mai mult respect!"