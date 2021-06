Raluca Turcan are probleme cu punctele cardinale. Unde a plasat geografic ministrul Muncii judetele Teleorman si Dolj

Ministrul Muncii a fost pusa in dificultate intr-un interviu, cand a trebuit sa localizeze mai multe judete ale tarii unde situatia raportului angajati/pensionari difera fata de alte zone din tara.

Cand i s-a cerut sa dea un exemplu de judet in care sunt 16 pensionari la 10 angajati, cel mai mare dezechilibru de acest fel din tara, Raluca Turcan s-a referit la judetul Vaslui. Ce a urmat a fost o cascada de balbe, Raluca Turcan mutand judetul Vaslui din regiunea Est in diverse regiuni, invocand regiunile Nord-Est si Nord-Vest, pentru ca apoi sa se refere la judetele Teleorman si Dolj, aflate in sud.

Raluca Turcan este cunoscuta si pentru alte gafe din trecut, sanctionate, in special, in mediul online. Iata cateva declaratii care au starnit ironiile internautilor: