Rareș Bogdan: Am putea controla fără grabă, 2-3 zile, toate camioanele și trenurile cu destinația Austria, să nu scape cumva vreun migrant ilegal pe la granița României

"Ce-am mai avea de făcut pentru a adera la Schengen, dacă nu putem să ne bucurăm de ajutorul atâtor companii austriece cu cifre de afaceri colosale în România? Am putea, de pildă, să ne folosim de logica mincinoasă a lui Nehammer legată de migranții ilegali. Am putea controla minuțios, fără grabă, 2-3 zile, toate camioanele și trenurile cu destinația Austria, să nu scape cumva vreun migrant ilegal pe la granița României. Inclusiv trenurile cu țiței și produse petroliere", a scris europarlamentarul PNL Rareș Bogdan pe Mediaflux.

"În mod ironic, eurodeputații austrieci susțin aderarea României la Schenghen, cancelarul Karl Nehammer are alte interese. Nu le va scrie în memorii, căci ar trebui să-și devoaleze simpatiile intime. Iar dacă ar face-o, ghinion, căci cine să îndrăznească să suspende fondurile din PNRR-ul austriac? Iar Tratatul nu prevede eliminarea din UE. Chiar dacă ar prevedea, există teoria că trebuie să-ți prietenii aproape, iar dușmanii și mai aproape. Chiar dacă te sufocă? Chiar, căci oricum, nu le poți arăta ușa. În lipsa unei diplomații economice eficiente, un concept pe care alte state îl aplică de mult, cu succes, României nu-i mai rămâne decât să spere că într-o zi, cuprins de remușcări, Nehammer va ridica piciorul de pe frână. Dar în acest timp, să ne gândim, o secundă, că Parlamentul ar căpăta puterea de a decide. E clar, aderarea s-ar produce în secunda următoare.Ceva, însă, îmi dă frisoane, și am spus-o în plen acum un an: dacă din iulie 2024, jumătate dintre eurodeputați vor fi extremiști? Cu acest coșmar viu, sumbru, putem trăi? Nu putem, căci acest coșmar continental este tot ce își dorește Vladimir Putin. Planul său ideologic conține o Românie măcinată de euroscepticism, cetățeni depresivi care înjură Bruxelles-ul, manipulați de circari fără Dumnezeu. O populație căreia îi tremură genunchii, abonată la sărăcie, fără bani europeni, este tot ce își dorește în România", mai spune Bogdan.