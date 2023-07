Rareș Bogdan: "Austria trebuie să plătească despăgubiri României pentru blocarea în Schengen!"

Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, susține că Austria trebuie să plătească despăgubiri României pentru blocarea în Schengen. Cererea liberalului vine în contextul în care rezoluția care cere Parlamentului European să analizeze posibilitatea și modalitatea de a interveni în procesul deschis la CJUE împotriva Consiliului UE pe tema aderării României la Schengen a fost aprobată.

„Austria trebuie să plătească despăgubiri României pentru blocarea în Schengen. Austria trebuie să-și piardă dreptul de vot în Consiliu pentru încălcarea Tratatului UE și să i se suspende fondurile", a declarat Bogdan.

„Victorie pentru România! Vot favorabil la moțiunea care pune la colț Austria pentru că a blocat România sa intre in Schengen. Rezoluția la care am fost raportor din umbra al EPP, si care cere Comisiei Europene să analizeze dacă blocarea României nu reprezintă cumva o încălcare a Tratalelor UE, dar vorbește si de compensații pentru pierderile suferite după 2011, a trecut cu 526 de voturi. Este rezultatul unei munci alături de raportorul Dolors Montserrat, care a coordonat in Comisia de Petiții memoriul depus de Răzvan Nicolescu, în numele Asociației pentru Energie Curată. Textul moțiunii este extrem de curajos", a mai adăugat Rareș Bogdan.