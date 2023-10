Rareş Bogdan: Cea mai mare surpriză în alegerile din anul 2024 o va reprezenta scorul sub aşteptări al AUR

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan consideră că cea mai mare surpriză la alegerile din anul 2024 va fi reprezentată de scorul sub aşteptări al AUR. El susţine că a polemiza cu AUR este foarte simplu deoarece argumentaţia membrilor acestui partid este uşor de demontat. Bogdan consideră că PNL va fi peste AUR la alegerile europarlamentare.

Rareş Bogdan a declarat sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, de la Prima Tv, că liberalii au făcut sondaje în mai multe judeţe şi în niciunul AUR nu depăşeşte 20 de procente.

"Cea mai mare surpriză în alegerile din anul 2024 o va reprezenta scorul sub aşteptări al AUR. Eu am sondaje de opinie, împreună cu Dan Motreanu, care se ocupă direct şi eu în subsidiar, fiind plătite de domnul Bode, secretarul general. (...) noi cercetăm toate judeţele şi oraşele reşedinţă de judeţ. Nici pe departe AUR nu este la nivelul.... Noi încă nu am testat şi avem vreo 20 de rezultate, un judeţ unde AUR să depăşească 20 la sută. Cel mai mult are 18% cred că în Dâmboviţa. În Constanţa avea...avea în Gorj unde şi PRM-ul dacă vă amintiţi, şi PPDD-ul lui Dan Diaconescu a avut foarte mult, dar niciun judeţ... Există şi judeţe cu 6, 7, cu 8, cu 11", a precizat Rareş Bogdan.

"Eu vă spun ceva. AUR va fi departe de ceea ce se aşteaptă. Şi noi nu ne-am apucat încă de AUR. Când noi ne vom apuca de ei, adică când vom intra cu ei, pentru că până acuma i-am considerat marginali şi am considerat că nu merită să intrăm în dispută cu ei. A polemiza cu AUR e foarte simplu, pentru că argumentaţia lor e foarte subţire, e foarte uşor de demontat, nu au profunzime, nu au cunoştinţe, iar patriotismul lor este de mucava. Plus faptul că atacă Uniunea Europeană cu o asemenea virulenţă, faptul că 820.000 de fermieri români iau bani de la Uniunea Europeană prin subvenţia directă şi când le spui vine AUR, la revedere bani europeni. Cum? Că intrăm în faliment. Eu vă spun doar că la revedere. Patru miliarde de euro a luat Clujul bani europeni, patru miliarde de euro, strict bani europeni", a explicat prim-vicepreşedintele PNL.

Rareş Bogdan susţine că Nicuşor Dan nu poate fi candidatul PNL la Primăria Capitalei. Totodată, Rareş Bogdan exclude posibilitatea să intre în cursa pentru Bucureşti. "Nu mă interesează, nu vreau să candidez. Dacă aş vrea, aş lua peste 20%, dar nu vreau. S-au purtat urât, nu mi-au dat şansa atunci când trebuiau să-mi dea şi acum nu mai vreau eu", a spus Rareş Bogdan, cu trimitere la faptul că în 2020 Ludovic Orban a refuzat să-l numească în fruntea filialei Bucureşti şi candidat la Primăria Capitalei.

Prim-vicepreşedintele PNL a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, de ce nu candidează la Primăria Capitalei. "Nu mă interesează, nu vreau să candidez. Dacă aş vrea, aş lua peste 20%, dar nu vreau. S-au purtat urât, nu mi-au dat şansa atunci când trebuiau să-mi dea şi acum nu mai vreau eu", a spus Rareş Bogdan.

Întrebat dacă se referă la episodul din 2020, când PNL a ales să-l susţină pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei în detrimentul său, Rareş Bogdan a răspuns: "Da, nu au vrut şi acum nu mai vreau eu". "Nu. De ce să fie Nicuşor Dan? L-a susţinut Orban, nu noi. Atunci trebuia să fiu eu candidatul şi lui Orban îi era frică că-i iau partidul. I-am spus: "Băi, Ludovic, nu iau partidul că nu mă interesează. Nu pot vorbi cu 4.000 de oameni pe zi, ca tine. Tu răspunzi la telefon de dimineaţă până seară". Asta făcea şi cu asta a rămas", a rememorat europarlamentarul PNL. Întrebat dacă Nicuşor Dan i se un primar bun, Rareş Bogdan a răspuns: "Nu!". Totodată, Rareş Bogdan a respins şi opţiunea Gabriela Firea. "Exclus. Bucureştiul are nevoie de un primar care să înţeleagă că oraşul trebuie să se dezvolte, nu să stai şi să nu semnezi nimic. Va fi şi opţiune liberală. Nu vă dau niciun nume, avem trei-patru opţiuni", a conchis liberalul.