Rareş Bogdan dezvăluie o discuție pe care a avut-o cu Sebastian Kurz: "Mi-a zis o chestiune care m-a şocat şi mi-a rămas în minte!"

Europarlamentarul PNL crede că toate discuţiile despre Schengen vor fi duse după momentul în care Austria va avea alegeri - pe 29, duminică - care vor schimba puţin configurația şi atitudinea Austriei.

Rareş Bogdan a vorbit despre aderarea României la Schengen și pasul important făcut în acest sens. De asemenea, europarlamentarul a mărturisit că, anul trecut, a avut o scurtă discuție cu Sebastian Kurz, cancelarul de atunci al Austriei, iar lucrurile pe care le-a aflat de la acesta l-au șocat.

„Astăzi, la reuniunea informală care pregăteşte cele două întruniri oficiale unde se va putea pune pe ordinea de zi, la vot, extinderea Spaţiului Schengen, va fi o discuţie, pentru că, din punctul meu de vedere, cred că România trebuie să exploateze la maximum această fereastră de oportunitate pe care o are cu Suedia, care şi-a schimbat complet atitudinea şi care este dispusă, conform declarației făcute de premierul suedez, în plenul de la Strasbourg, săptămâna trecută, în momentul predării preşedinţiei Consiliului. Acesta este dispus practic să pună pe ordinea de zi extinderea Spaţiului Schengen.

Sigur că toate discuţiile vor fi duse după momentul în care Austria va avea alegeri - pe 29, duminică - care vor schimba puţin configurația şi atitudinea Austriei, chiar dacă ultimele declaraţii lui Nehamer au fost extrem de dure şi păreau destul de inflexibile. Eu cred că România trebuie să îşi schimbe atitudinea, să îşi schimbe strategia şi să fie mult mai fermă, mult mai dură, să amintească permanent de chestiunile economice şi de faptul că 7% din PIB-ul Austriei este făcut de companii prezente în România, că șapte din top zece companii austriece sunt prezente la Bucureşti, că 60% din piaţa de asigurări din România este asigurată de firme din Austria, că Strabag şi Porr sunt prezente aici, că OMV reprezintă 2% din PIB-ul Austriei şi este prezentă cu operaţiuni majore în România.

Trebuie să folosim toate argumentele. E bine că am retrimis ambasadorul şi reprezentanța diplomatică pentru a continua demersurile noastre. Am dat un semnal important în decembrie, când am retras ambasadorul. De acum, urmează negocieri, negocieri, negocieri cu pumnul de fier într-o mănuşă de catifea", a spus Rareș Bogdan, în emisiunea Decisiv.

„România este vitală în zonă, din cauza situației politice din Turcia, din cauza situaţiei instabile din Bulgaria. România este practic o insulă de stabilitate pe zona estică a NATO şi un culoar important de schimburi economice. Cred că trebuie să amintim toate aceste lucruri partenerilor noştri. Trebuie să folosim din plin forţa Germaniei, Franţei, a SUA şi influenţa pe care o au în Austria. Eu îmi amintesc că, anul trecut, în ianuarie, când încă era Sebastian Kurz cancelar al Austriei, la Berlin, l-am întrebat ce reprezintă pentru ei SUA şi a spus că „un partener de neînlocuit". Şi am întrebat imediat după: „Dar Rusia?". Şi mi-a zis o chestiune care m-a şocat şi mi-a rămas în minte: „Un partener de neclintit", a mai spus Rareş Bogdan.