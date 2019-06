Reactia PNL dupa ce USR si PLUS au lansat "Romania Unita"

Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a afirmat, referitor la proiectul "Romania Unita" lansat de USR - PLUS, ca este binevenita orice dorinta de coordonare politica pentru a da Romaniei o guvernare puternica incepand cu 2020.

Turcan a scris ca cel mai mare ajutor pentru PSD si ALDE a fost chiar fragmentarea opozitiei. "Sustin de multi ani ca fragmentarea opozitiei a fost cel mai mare ajutor pentru PSD si proxy-ul sau ALDE. Ar merita insa sa ne asiguram ca intelegem cu totii raul imens pe care PSD si ALDE il fac Romaniei. PSD si ALDE vor lasa tara inglodata in datorii, cu probleme grave in toate domeniile, cu o administratie politizata, impovarata de mii de firme de partid, firme capusa ale baronilor care paraziteaza bugetele publice. Tara va avea nevoie de bani dupa o guvernare de pradatori.

Doar o guvernare clara de dreapta, orientata spre dezvoltare, crestere si modernizare poate genera resursele necesare dupa ce PSD-ul a secat tara de bani si a abramburit toate domeniile", a notat prim-vicepresedintele PNL pe reteaua sociala. Raluca Turcan a mai scris ca vrea sa stie daca se discuta despre o viitoare guvernare de dreapta "necontaminata de teme false" si daca exista aceeasi intelegere asupra relatiilor externe.

"Asadar, cred ca un acord politic nu trebuie sa inceapa cu negocieri de functii, ci cu o discutie despre valori si obiective comune. Eu personal as vrea sa stiu daca discutam despre o viitoare guvernare de dreapta, necontaminata de teme false si ferita de orice temeri cu privire la ce e de facut. O guvernare ferma, care sa isi asume obiective foarte precise de modernizare a sanatatii, a educatiei, de stimulare a investitiilor straine masive, de reducere a birocratiei in relatia cu statul, pe langa multele masuri de corectare a nenorocirilor facute de PSD si ALDE in economie si justitie.

Asteptarile sunt foarte mari si, istoric, Romania a depasit etapa jumatatilor de masura. Nu in ultimul rand, cred ca e important sa stim daca avem aceeasi intelegere asupra relatiilor externe, in sensul in care si colegii de la USR Plus sunt neconditionat in favoarea strangerii relatiilor atat in interiorul Uniunii Europene cat si cu Statele Unite ale Americii, partenerul strategic al Romaniei.

Un semnal puternic poate fi dat semnand proiectul de modificare a Constitutiei pentru transpunerea rezultatului referendumului, asa cum a fost asumat la Cotroceni alaturi de presedintele Klaus Iohannis. Saptamana viitoare, in sesiunea extraordinara, putem depune acest proiect de lege care sa plece apoi la CCR pentru verificarea de constitutionalitate", adauga aceasta. USR si PLUS au lansat, joi, proiectul "Romania Unita", un acord de colaborare pentru pregatirea unei guvernari responsabile pentru Romania in 2020.