Replică dură a lui Câciu la Rareș Bogdan: Din cauza voastră nu am luat banii din PNRR. Dacă nu aruncai petarde, acum era rezolvată și problema profesorilor

Ministrul de Finanțe îi răspunde dur lui Rareș Bogdan în scandalul izbucnit în coaliție după ce profesorii au spus că intră în grevă generală.

"Rares, nu era mai bine ca astazi România să fi incasat banii din cererea 2 de plată pe PNRR(depusa din decembrie si blocata din cauza unor jaloane care privesc domeniul energiei) iar cursul valutar să nu crească și românii să nu suporte costul nerealizarilor unora dintre colegii tai?

Nu era mai bine să nu mai arunci "petarde" in spatiul public in contextul in care stii ca atat eu cat si premierul Ciucă am gasit bani pentru educatie si pentru salariile profesorilor si ajungerea la grila prevazută de legea 153/2017?

"Ai fost la toate aceste discutii si ai vazut deschiderea noastra dar si faptele"

Ai fost la toate aceste discutii si ai vazut deschiderea noastra dar si faptele. Acum vorbesti ca și cum ai fi fost intr-un turn de fildes(posibil si asta, m-am obisnuit cu tine).

Oricând sunt dispus să prezint situatia atat in fata coalitiei, a guvernului dar și a românilor. Iar trompetismul nu ma impresioneaza, oamenii stiu că PSD a general normalitate și a compensat din erodarea puterii de cumpărare generată de liberalizarea haotică(oare cine a facut-o domnule Rares Bogdan?) a preturilor la energie.

Oricând sunt deschis să gasim rezolvari la problemele cu care societatea se confruntă și sunt unul dintre ministrii care au sustinut ca, in domeniul educatiei și sănătății trebuie să se revină la normalitate și decență atât din punctul de vedere al salarizării personalului dar și al calității serviciilor publice oferite.

Dovadă stă faptul că, după doi ani în care o guvernare dezastruoasă nu a acordat drepturi salariale profesorilor tratându-i cu dispreț, am gasit resursele necesare ca dascalii să ajungă la nivelul de salarizare prevazut de legea 153/2017.

Cred că cel mai important lucru acum este să fie încasați banii din cererea 2 de plata și sa fie depusă cererea 3 de plată din PNRR care să fi rezolvat și reforma pensiilor speciale. La fel cum foarte important este ca reformele privind pensiile publice si cea a salarizarii să fie prezentate și discutate cu partenerii sociali.

PS: ce legatură are supărarea ta referitoare la negocierile despre guvernare cu toate acestea? Sau de ce te supără daca problemele cetațenilor ar redeveni prioritare?", a spus Adrian Câciu.

