Robert Turcescu are informații din culisele PNL despre cum se pregătește viitorul lui Klaus Iohannis

Jurnalistul Robert Turcescu susține că are informații conform cărora Klaus Iohannis își pregătește atent viitorul, după ce își va termina mandatul de președinte. Turcescu arată că Iohannis și-ar dori să devină președintele PNL, iar în locul său la Cotroceni să ajungă un om controlabil.

"Surse (nu trei, două): se analizează intens - și acesta e motivul pentru care președintele Iohannis e in continuare foarte preocupat de imaginea sa publică, desi, e clar, fiind la al doilea mandat n-ar trebui, cel putin teoretic, sa mai fie atît de stresat de felul in care il percep românii (mai ales romanii votanți de dreapta) - cum ar fi primită in spațiul public ideea Klaus Iohannis, președinte PNL din 2024 incolo! Pînă atunci ar fi nevoie la sefia liberalilor de cineva care sa-i tina cald lui Iohannis scaunul de presedinte de partid, la schimb cu scaunul de președinte de la Cotroceni. Tot cald, desigur. Ghici ciuperca cine-i acela?", scrie Robert Turcescu.