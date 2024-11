Sondaj Sociopol - Ciucă e o imensă necunoscută: "Aici este marea surpriză, aici este marele suspans"

Directorul Sociopol, Mirel Palada, a prezentat duminică seară, la România TV, un sondaj conform căruia în finala prezidențială ar intra Marcel Ciolacu (PSD) cu 29% și George Simion (AUR) cu 21%, deși Nicolae Ciucă (PNL) ar avea și el șanse să ajungă în turul doi.

Nicolae Ciucă (PNL) este cotat cu 15%, urmează Elena Lasconi (USR) cu 12%, iar Mircea Geoană (independent) are 9%, la fel cu Cristian Diaconescu (independent) - 9%. Cristian Terheş are 3%, iar Kelemen Hunor - 2%.

„Marcel Ciolacu va mai crește și va trece de pragul simbolic de 30%. George Simion cred că va obține unul-două puncte procentuale în diaspora. Atenție: Sondajele mele sunt făcute doar în România. Dacă George Simion ia 21% în România, este posibil să ia 23% cu scorul din diaspora. La Nicolae Ciucă nu îmi dau seama... Are la fel de bine șanse de revenire, de creștere, are la fel de bine șanse de erodare. Aici este marea surpriză, aici este marele suspans. Elena Lasconi este out din cursă. Singura necunoscută este ce se întâmplă cu Nicolae Ciucă în următoarele două săptămâni", a explicat Mirel Palada la România TV.

Sondajul Sociopol a fost realizat în perioada 28 octombrie - 1 noiembrie 2024, pe un eşantion de 1.002 persoane. Datele au fost culese prin interviuri telefonice. Sondajul are un nivel de încredere de 95 la sută, iar marja de eroare este de +/- 3.2 la sută.