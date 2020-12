Sorin Grindeanu anunta ca PSD va boicota constituirea Parlamentului daca nu sunt respectate ponderile obtinute de partide

Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, intr-o interventie televizata, ca PSD va boicota constituirea Parlamentului daca nu sunt respectate ponderile obtinute de partide in noul legislativ si procedurile pentru alegerea sefilor de la Camera Deputatilor si Senat.

Intrebat, in contextul negocierilor partidelor de dreapta privind alocarea functiilor de conducere in cele doua camere ale Parlamentului si comisiile legislative respective, daca PSD va boicota procesul de constituire a noului Legislativ, fostul premier Sorin Grindeanu a declarat: "Partial, daca se va ajunge intr-o situatie in care sa nu se respecte deciziile CCR si ponderile in Parlament date de alegerile din 6 decembrie.

Conform deciziilor Curtii Constitutionale, proportional cu voturile obtinute de fiecare partid se impart si functiile de conducere, pornind de la birourile permanente ale celor doua camere pana la sefiile comisiilor. Asta este o decizie a CCR, pe care vad ca, din ce am citit noi in presa, cei care negociau zilele trecute pe la vila Lac nu tin cont.

E un avertisment pe care l-am transmis inclusiv presedintelui Klaus Iohannis la intalnirea de dimineata de la ora 11.00, spunand ca vrem sa se respecte toate aceste reguli". Acesta a mai spus ca presedintele Klaus Iohannis "a luat act" de ce au spus social-democratii la consultari. "Ca posibilitate am invocat aceasta modalitate. Nu vrem sa ajungem acolo, pentru ca e nevoie de un Parlament si un Guvern nou, dar trebuie respectate si aceste reguli", a mai precizat liderul social-democrat.