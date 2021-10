Spargere la sediul AUR. Deputatul Ciprian Ciubuc dezvaluie: "Se pare că s-au căutat acte!"

Deputatul AUR Ciprian Ciubuc reclamă o spargere la sediul din Brăila unde se află birourile parlamentare, cazul fiind în prezent în cercetarea poliţiei.

"Sediu AUR Brăila a fost spart! În noaptea trecută a fost spart sediul AUR din Brăila şi birourile parlamentare, au forţat uşa de la secretariat, au intrat în sediu. Colegii mei au chemat poliţia, sunând la 112, s-au luat amprente, se pare că intruşii au folosit mănuşi, aşteptăm ancheta poliţiei. Deocamdată nu cunoaştem scopul spargerii sediului AUR şi a Birourilor parlamentare, se pare că s-a căutat acte", a scris Ciubuc luni, pe contul său de Facebook.

Parlamentarul a făcut precizarea că AUR a demarat o anchetă despre concesionarea Insulei Mare a Brăilei, sugerând că hoţii ar fi putut căuta acele documente. "Au căutat acele acte. Au luat un telefon"

"Am demarat o anchetă despre concesionarea Insulei Mare a Brăilei şi am intrat în posesia a nişte documente care au facilitat firma cetăţeanului arab la concesionarea insulei, probabil au căutat acele acte. Sau poate a fost doar un vandalism legat de ultimele evenimente din scena politică din România, unde noi cei de la AUR am dat tonul Moţiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului. Au luat un telefon. Aşteptăm ancheta", a completat Ciprian Ciubuc.

În luna februarie, sediul unui alt partid ar fi fost spart. Este vorba de Partidul Neamul Românesc (PNR), care a lansat-o practic pe Diana Șoșoacă în politică, senatoare exclusă din AUR. Din clădire s-ar fi sustras un singur lucru. Ninel Peia, președintele formațiunii, declara atunci că din sediul partidului hoții ar fi furat un stick USB cu documente și informații esențiale și că nu știe cine ar fi putut da spargerea și dezvăluie că pe acel stick erau informații importante despre partid, dar și despre rivali politici.