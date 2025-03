Surprize în topul celor mai bogați candidați la alegerile prezidențiale. Hectare de pășuni în SUA, venituri impresionante și pensii de lux

Candidații la alegerile prezidențiale din luna mai 2025 au depus, conform procedurii, declarațiile de avere și de interese la Biroul Electoral Central. Astfel, la o analiză atentă a declarațiilor de avere se pot observa două extreme, cei cu averi impresionante, cu hectare de pășuni în Statele Unite ale Americii, acțiuni de milioane și conturi bancare cu mulți bani, și cei fără proprietăți, cu venituri modeste sau inexistente.

Sebastian Constantin-Popescu

Sebastian Constantin-Popescu este candidatul Partidului Noua Românie, pe numele căruia BEC a sesizat procurorii pentru suspiciuni de fals în listele de semnături pentru candidatură. În declarația de avere a acestuia, depusă la BEC, figurează 14 terenuri agricole, a căror suprafață însumează aproximativ 21.000 de metri pătrați, și o locuință în Vâlcea de 78 de metri pătrați. Acesta nu are venituri, conturi în bancă, mașini sau datorii la bancă.

George Simion

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale nu deține terenuri, case, bijuterii sau mașini, iar în conturile bancare are 250.000 de lei. În declarația de avere a acestuia apar cadoul de botez pentru copil, 60.000 de euro și o donație pentru campania electorală de 50.000 de euro. De la Camera Deputaților încasează 136.988 de lei anual, iar soția sa primește și ea un salariu de 7.992 de lei anual. Indemnizația de creștere a copilului ajunge și ea la 15.272 de lei anual, iar alocația la 5.752 anual.

Nicușor Dan

Nicușor Dan deține un teren de 7.560 de metri pătrați la Predeal, dobândit în 2007, și o mașină Citroen din anul 1986. Despre primarul general al Capitalei se știe că locuiește în chirie cu soția și copiii săi. În conturile bancare are aproximativ 440.000 de lei și are un împrumut acordat în nume personal în valoare de 20.000 de euro. Nicușor Dan are și datorii, care însumează 152.000 de euro, dintre care două credite, de 27.000 de euro și 25.000 de euro sunt scadente anul acesta. În declarația de avere a lui Nicușor Dan apar și donațiile pe care le-a primit pentru campania electorală de la Primăria București, din 2024, în valoare de 1,1 milioane de lei, dintre care Autoritatea Electorală Permanentă a rambursat 659.796 de lei. Primarul Capitalei încasează anual 296.675 de lei.

Elena Lasconi

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale din luna mai, deține mai multe terenuri în județele Argeș, Olt, Ilfov și Constanța, care însumează 67.200 de metri pătrați, precum și 4 locuințe în Argeș, de 98,64 de metri pătrați, și alte 3 în București, de 65, 70 și 58 de metri pătrați. Aceasta deține un autoturism Opel din 2007. La capitolul datorii, Lasconi are două credite de 100.000 și 288.000 de lei la Banca Transilvania, scadente în 2026 și 2037. Indemnizația de primar primită anual de aceasta este de 141.425 de lei, iar soțul ei primește anual de la Camera Deputaților, unde este consilier la grupul USR, 82.460 de lei anual.

Anamaria Gavrilă

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, care candidează și ea la alegerile prezidențiale din mai, deține mai multe terenuri în județul Hunedoara, 3 intravilane și două agricole, toate însumând aproximativ 21.000 de metri pătrați. În declarația de avere a acesteia mai figurează două apartamente în Hunedoara, de 74 și 26 de metri pătrați, și o casă de 563 de metri pătrați tot în același județ. Aceasta conduce o Kia Kona electrică, fabricată în 2021, iar în depozitele bancare are strânși 101.000 de euro și 12.296 de lei. La capitolul împrumuturi acordare în nume personal, acestea se ridică la 9.500 de euro, iar la capitolul datorii și credite figurează un credit de 18.205 euro. Anamaria Gavrilă încasează 129.868 de lei anual de la Camera Deputaților, o chirie pentru un apartament de 9.450 de lei anual și o rată pe apartament de 14.224 de lei anual.

Victor Ponta

Victor Ponta, fostul premier și președinte PSD, actual candidat independent la prezidențiale, nu deține terenuri, dar deține un apartament de 95 de metri pătrați în București, un alt apartament de 200 de metri pătrați în Turcia și un alt apartament de 82 de metri pătrați în Emiratele Arabe Unite. Acesta are o mașină marca SMART, din 2012, și ceasuri în valoare de 20.000 de euro. În bancă, Victor Ponta are 119.000 de euro, 58.000 de lei, 518 dolari și 14.000 de lire turcești. Tot în declarația sa apare că a împrumutat PSD Dâmbovița, filiala de la care a primit locul de deputat, cu 190.000 de lei. Ponta încasează anual 19.295 de lei, sursa nefiind specificată, și alți 240.000 de lei de la Camera de Comerț a României.

Crin Antonescu

Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR și Minorități deține 3 terenuri în județul Prahova, care însumează aproximativ 5.000 de metri pătrați. În declarația acestuia apar 2 apartamente de 96 și 205 metri pătrați, un loc de parcare, toate în București și două case în județul Prahova, de 84 și 43 de metri pătrați. La capitolul mașini, Crin Antonescu deține un BMW din 2007, un Mercedes din 2013 și un autoturism KIA fabricat în 2013.Pe declarația sa figurează și bijuterii în valoare de 18.000 de euro. În bancă, acesta deține 20.000 de lei și aproximativ 337.000 de euro, iar la capitolul investiții acestea se ridică și ele la 98.470 de euro în titluri de stat. Crin Antonescu nu are venituri, însă soția sa, Adina Vălean, încasează anual de la Comisia Europeană 153.573 de euro și 46.308 din salariul de europarlamentar. La această categorie mai apar și diurnele Adinei Vălean, de 20.386 de euro anual și plata misiunilor de comisar european care se ridică la 15.142 de euro.

Silviu Predoiu

Silviu Predoiu este general în rezervă și a ocupat funcția de director interimar la Serviciul de Informații Externe. Acesta și-a anunțat candidatura din partea Partidului Liga Acțiunii Naționale. În declarația de avere depusă la Biroul Electoral Central figurează 3 terenuri, unul în Dâmbovița, de 1.162 de metri pătrați, un altul de 14,93 metri pătrați în București și 5 hectare de teren în județul Constanța. La capitolul imobile, acesta deține 3, unul de 73 de metri pătrați în București, un altul de 77,9 metri pătrați tot în Capitală și un alt imobil de 115 metri pătrați în județul Dâmbovița. Predoiu conduce un automobil Mazda CX5 din 2016 și un Fiat 850 din anul 1967. Fostul șef SIE mai deține și ceasuri de 7.000 de euro, iar în conturile bancare a strâns 101.000 de lei, 37.000 de euro și 20.000 de dolari. Acesta primește o pensie de serviciu de 260.760 de lei de la Ministerul Apărării și o altă pensie specială de 100.800 de lei anual de la SRI.

Cristian Terheș

Cristian Terheș este candidat independent la alegerile prezidențiale, aflându-se la a doua tentativă după cea din 2024. În declarația de avere depusă de acesta la Biroul Electoral Central figurează 5 terenuri intravilane în judele Sălaj și Bihor, trei apartamente de 54, 81 și 53 de metri pătrați și două autoturisme, o Toyota Camry din 2016 și un Mitsubishi Eclipse Cross din 2020. La capitolul conturi în bancă, Terheș deține 569.405 lei, 46.461 de euro și 235.000 de dolari. La rubrica plasamente, investiții, amintim următoarele: a împrumutat Partidul Național Conservator Român cu suma de 15.000 de euro, soția deține acțiuni Fidelity, în valoare de 95.060 dolari și hârtii de valoare de 50.000 dolari la Treasury Direct. Terheș a mai împrumutat partidul cu 15.000 euro, 15.000 euro și 220.000 lei. La venituri, Cristian Vasile Terheș a încasat 99.073 euro de la Parlamentul European, iar soția suma de 50.000 dolari de la firma General Orhocare din California, SUA.

Lavinia Șandru

Lavinia Șandru este candidata Partidului Umanist Social-Liberal (PUSL) la alegerile prezidențiale din luna mai, iar în declarația ei de avere, la capitolul proprietăți, figurează un apartament de 98 de metri pătrați în București și două autoturisme, un JEEP din 2011 și o Skoda din 2016. Aceasta deține și bijuterii de 12.000 de euro. În bănci se găsesc aproximativ 730.000 de lei și 130.000 de euro. La capitolul investiții, Șandru deține titluri de stat în valoare de peste un milion de lei și 100.000 de euro. Când vine vorba despre venituri, Lavinia Șandru încasează salariul de director general al Stratcom Media&Film București, 26.616 lei anual, un alt salariu anual de președinte la Inițiativa Ecologistă Europeană, 10.716 lei. De la Antena 3 SA, postul de televiziune al lui Dan Voiculescu, Lavinia Șandru primește remunerație sub formă de drepturi de autor de 165.000 de lei anual și alți 24.000 de lei de la Teatrul Național din Timișoara „Mihai Eminescu". Candidata PUSL mai încasează și alte sume din drepturi de autor care se ridică la aproximativ 100.000 de lei anual. Tot de la Startcom Media&Film, aceasta primește dividende anual de 114.430 de lei, iar de la Movingframe SRL 99.504 lei, anual, tot sub formă de dividende.

John-Ion Banu-Muscel

John-Ion Banu-Muscel candidează independent la alegerile prezidențiale din mari 2025, aflat la a treia tentativă de candidatură la alegerile prezidențiale, după cele din 2024 și 2019. Potrivit declarației de avere depuse la BEC, acesta deține o pășune de 135 ha în Carolina de Sud (Statele Unite ale Americii), precum și două terenuri intravilane în România, de 0.5 ha (în Argeș) și 15 ha (în Giurgiu), respectiv un teren forestier de 9 ha în Argeș. Mai are două vile și un apartament în Statele Unite, dar și o casă în București. Deține, de asemenea, un BMW din 2018, un Porsche din 2021 și un tractor Deer din 2003. La capitolul artă, are un tablou estimat la 30.000 de dolari și statuete în valoare de aproximativ 25.000 de dolari. Are mai mulți bani în bănci, undeva pe la jumătate de milion de dolari. Apare ca manager al companiei Ocean Test Equipment, de unde câștigă anual 75.000 de dolari și primește și o pensie de peste 21.000 de dolari de la Guvernul SUA. Din activitățile agricole, în anul fiscal anterior, a scos aproape 50.000 de dolari. Soția lui este medic la „Banu Medical Practice" din Florida, iar anul trecut a făcut 180.000 de dolari.

Daniel Funeriu

Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu, care candidează anul acesta independent la alegerile prezidențiale, deține două terenuri agricole în județul Timiș, care însumează 50 de hectare și trei locuințe, două în Timișoara, de 55 și 124 de metri pătrați, și o alta în Germania, de 230 de metri pătrați, cu teren de 868 de metri pătrați. La capitolul autoturisme, Funeriu figurează cu un Jaguar XJ6, din anul 1996, un alt Jaguar S, din 2005, o Mazda CX5 din 2019, un Renault Twingo din 2020 și un Audi A6 din 2002. În declarația depusă la BEC mai figurează și bijuterii în valoare de 15.000 de lei. În conturile bancare are 370.945 de euro, 48.441 de lei, 1,3 milioane de yeni japonezi (echivalentul a aproximativ 8.000 de euro) și 15.500 de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 4.000 de lei. Daniel Funeriu are investiți aproximativ 12.600 de euro în acțiuni la companii din Franța și Elveția și niciun împrumut. La capitolul venituri, acesta încasează anual din consultanță 138.000 de euro, un salariu de 56.615 lei anual de la Universitatea București, precum și alte sume din consultanță de 20.000 de lei și 8700 de euro. Soția sa încasează și ea 7.102 euro anual din salariu. La toate acestea se adaugă și o arendă de pământ în valoare de 2.500 de lei anual.