Tănase Stamule susţine că ministrul Ion Ştefan s-a autodenunţat la DNA ca să scape de acuzaţii şi crede că acesta a spus din greşeală "spital" în loc de "bibliotecă"!

La PNL, "măscăriciul de serviciu" e chiar consilierul lui Ludovic Orban si poartă un nume pe măsură: Tănase Stamule. Despre el, fostul său patron, deputatul PDL Costică Canacheu, le spunea apropiaţilor că este "un pitic cu faţă de ajutor de cric la service", menţionând de fiecare dată că este un individ frustrat şi periculos, capabil de orice. Din acest motiv l-a şi îndepărtat din cercul său de apropiaţi cu prima ocazie.

In ultima sa ieşire publică, un interviu acordat unui site de ştiri, Stamule anulează toate eforturile pe care le-a depus în cadrul unor emisiuni TV şi apariţii contra cost pe diverse platforme online de a se prezenta ca un intelectual de calibru, expert în administraţie, finanţe şi legislaţie. Încercând să-şi salveze colegul, celebrul Ion Ştefan, ministrul „Grindă" de la Dezvoltare, care a fost surprins în flagrant în timp ce-l minţea pe premierul Ludovic Orban, în plină şedinţă de Guvern, susţinând că va finanţa un spital din Satu Mare (în timp ce în realitate investiţia era o bibliotecă!), Tănase Stamule a oferit explicaţii halucinate, in adevaratul sens al cuvantului!

„A fost o greşeală neintenţionată. Domnul Ion Ştefan a şi fost la DNA şi a făcut un autodenunţ, tocmai ca să nu mai apară în zona publică tot felul de suspiciuni. A spus că nu cunoaşte pe nimeni de la Satu Mare şi nu are nicio legătură cu atacurile publice cum că a făcut-o cu intenţie ca să finanţeze nu ştiu ce pe la Satu Mare. A fost vineri dimineaţa şi a făcut acest gest, unul corect ca să arate că nu are nimic de ascuns. El spune că a fost o eroare umană şi că voia să spună bibliotecă, dar a spus din greşeală spital şi că nu are nicio legătură cu cei de acolo. Eu sunt convins că nu are nicio legătură", a afirmat Stamule.



Tănase Stamule, care se laudă cu fiecare prilej că vorbeşte cinci limbi străine şi că este prodecanul Facultăţii de Administrare a Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice, da cu oistea-n gard. Dar chiar in gardul PNL! Căci la DNA nu te poţi autodenunţa că n-ai făcut nimic! DNA anchetează fapte de corupţie, nu infracţiuni inexistente. După logica lui Stamule Tănase, cineva, oricine, se poate duce la DNA pentru a spune: "Ştiţi despre existenţa corupţiei în vămi, aşa-i? Ei bine, eu nu am nicio legătură cu aşa ceva!"

Bomboana pe colivă este afirmaţia: "Voia să spună bibliotecă, dar a spus din greşeală spital". Pentru că n-ai cum să ai toţi boii acasă când pretinzi că, vrând să spui bibliotecă, te trezeşti că ai spus spital! E ca şi cum te-ai duce la raionul de fructe şi ai cere o autofiletantă! Sau ca şi cum ai vrea să-ţi cumperi laptop dintr-o tutungerie!

Cu toate eforturile şi minciunile infantile ale "prodecanului", nu există cineva care să creadă tâmpeniile îndrugate de Tănase Stamule - care se si vrea primar de sector - pentru a-şi salva colegul cu casa de 1.100 de metri pătraţi de la răspundere penală şi de la o binemeritată demitere. Faptul că prim-ministrul îl menţine încă în funcţie, la peste 10 zile de la momentul tentativei de fraudă bugetară, arată doar că nu numai nefericitul Stamule, ci nici premierul Ludovic Orban, nu dau doi bani pe legea din România!