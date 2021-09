Vicepremierul maghiar i-a bătut obrazul lui Cîțu la Congresul UDMR: "Ungaria are probleme cu România!"

Guvernul ungar are o relaţie de încredere cu UDMR din 2010 încoace, a declarat Zsolt Semjén, viceprim-ministrul Ungariei responsabil pentru politici naţionale, în discursul său festiv rostit la Sângeorgiu de Mureş, la cel de-al 15-lea congres al UDMR.

Politicianul a adăugat: la Budapesta nu poate fi luată nicio decizie esenţială privind Transilvania sau România fără consultarea prealabilă cu Hunor Kelemen, preşedintele UDMR. Adresându-se delegaţilor congresului, dar şi preşedinţilor partidelor româneşti şi prim-ministrului României, el a declarat: "Interesul Ungariei şi al tuturor maghiarilor este ca relaţiile româno-ungare să fie cât mai bune. A menţionat că Ungaria are aceleaşi probleme cu Ucraina ca şi România, legile adoptate în această ţară afectează deopotrivă comunitatea naţională maghiară şi cea românească. Cu restul ţărilor vecine însă Ungaria a reuşit să ajungă la compromis. A remarcat de asemenea că în Serbia s-a realizat autonomia culturală a comunităţii maghiare.

"S-a creat un compromis istoric sârbo-ungar cuprinzător. Dacă am reuşit acest lucru cu sârbii, de ce n-am putea s-o facem şi cu prietenii noştri români", a pus întrebarea vicepremierul. Zsolt Semjén a amintit de asemenea, că maghiarii din Transilvania nu au cerut niciodată ceva care nu ar fi fost general acceptat în UE. "Dacă ar fi să acceptăm că există drepturi în UE care le revin altor comunităţi naţionale, dar nu şi nouă, am accepta că suntem mai prejos de celelalte naţionalităţi din Europa. Ceea ce nu este adevărat. Nu suntem mai prejos faţă de nimeni. Ceea ce alţii pot, putem şi noi, ceva ce este permis altora, ne este permis şi nouă, ceea ce li se cuvine altora, ni se cuvine şi nouă", a afirmat vicepremierul. El a menţionat oricine a dorit să fie cetăţean ungar, a avut această posibilitate.

Katalin Novák, vicepreşedintele Fidesz, ministru fără portofoliu responsabil pentru familii, a citit scrisoarea de salut adresată congresului de Viktor Orbán. Prim-ministrul a citat avertismentul formulat de Kós Károly cu 100 de ani în urmă: "vom putea avea numai ceea ce ne vom obţine noi înşine". El a adăugat: atât la Bucureşti, cât şi la Bruxelles. "În apărarea limbii, culturii şi identităţii noastre creştine, noi, maghiarii, şi acum putem conta doar pe noi înşine. Iar acest

lucru trebuie să ne îndemne ca primăvara viitoare să apărăm cu forţe unite realizările obţinute prin politicile naţionale din 2010 încoace" - a formulat Viktor Orbán în scrisoarea sa.

Katalin Novák a completat mesajul menţionând măsurile politicilor familiale din Ungaria care produc efecte şi dincolo de graniţele ţării. "Scopul nostru este ca viaţa de maghiar să fie o viaţă demnă de trăit, să fie bine să creşti copii maghiari, în pace şi în iubire. Aceasta este garanţia ca, noi maghiarii, să câştigăm în cele din urmă viitorul, nu împotriva celorlalţi, ci împreună cu alţii", a spus ministrul responsabil pentru familii. În cuvântarea sa de salut, István Pásztor, preşedintele Uniunii Maghiare din Voivodina, a menţionat că politicienii minoritari trebuie să facă politică în interesul comunităţii şi al pământului natal. "Să vină momentul în care să nu mai aveţi conflicte interne privind reprezentarea celor două interese", le-a urat participanţilor la congres.

László Brenzovics, preşedintele Asociaţiei Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatică, a spus că pentru organizaţiile maghiare din ţările vecine Ungariei este un lucru important că pot conta pe solidaritatea celorlalte organizaţii. Krisztián Forró, preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, a vorbit despre unitatea maghiarilor din Transilvania, care este un exemplu pentru maghiarii din Slovacia. János Mezei, preşedintele Partidului Civic Maghiar din Transilvania, a promis că partidul său va participa la munca în echipă alături de UDMR. Uniunea Democrată Maghiară din România organizează al 15-lea congres al său sub deviza "Împreună pentru familie".