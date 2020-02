Victor Ponta publica un document care arata ca ordonanta pe sanatate nu are avizul Consiliului Legislativ

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a scris, joi seara, pe Facebook, ca OUG privind privatizarea programelor nationale de sanatate nu poate intra in vigoare si publica o adresa a Consiliului Legislativ catre Secretariatul General al Guvernului.

"O veste foarte buna - Ordonanta de Urgenta de distrugere a Sistemului de Sanatate (data pe furis, ca hotii, de Orban si Costache marti seara) NU poate sa intre in vigoare! Din fericire prostia si graba autorilor au stricat proiectul!!! Sa fim insa vigilenti - nu vor renunta usor!", a scris Victor Ponta, joi seara, pe Facebook.

Liderul Pro Romania a publicat o adresa a Consiliului Legislativ catre secretarul general al Guvernului.

Documentul, semnat de presedintele Consiliului Legislativ, Dragos Iliescu, este adresat secretarului general al Guvernului, Antonel Tanase, si explica faptul ca OUG privind refrma in domeniul sanatatii a fost primita pentru aviz in 5 februarie, data la care Guvernul a fost demis in Parlament.

"Ca urmare, Guvernul demis prin motiune de cenzura indeplineste numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice pana la depunerea juramantului de membrii noului guvern. In aplicarea prevederilor constitutionale, Codul administrativ prevede ca, in cazul incetarii mandatului sau in conditiile prevazute de Constitutie, pana la depunerea juramantului de catre membrii noului guvern, Guvernul continua sa emita numai acte cu caracter individual sau normativ necesare pentru administrarea treburilor publice fara a promova politici noi. In aceasta perioada, Guvernul nu poate sa emita ordonante sau ordonante de urgenta si nu poate initia proiecte de lege", se arata in adresa.

De asemenea, docmentul prevede ca "proiectele de ordonanta de hotarari cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului, numai cu avizul Consiliului Legislativ".

"Sub acest aspect, nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la neconstitutionalitatea legii sau ordonantei simpla sau de urgenta", se mai arata in document.

Guvernul a adoptat, marti, intr-o sedinta care s-a incheiat la miezul noptii, o OUG care prevede liberalizarea programelor nationale de sanatate, document criticat de medici, specialisti si politicieni.