Victor Ponta șterge pe jos cu George Simion pentru că a plecat de la dezbaterea electorală: "Un cârlan. Nu este pregătit!"

Victor Ponta nu a participat la dezbaterea electorală care a avut loc luni seara. Candidatul independent spune că va merge doar acolo unde vor fi invitați toți cei care participă la alegerile prezidențiale.

În plus, a comentat și gestul făcut de George Simion, care a venit la dezbatere, dar a anunțat că nu va sta și a plecat.

"Nu am văzut dezbaterea. Am primit multe mesaje. Maine merg la TVR și merg unde se respectă un principiu. Să participe toți care sunt în cursă. La TVR suntem toți și merg. PSD, PNL, UDMR aruncă cu milioane de euro, publici, pentru un candidat. Asta este imoral. Nu trebuie așa ceva în acest moment. Am avut de câștigat că nu am participat. Nu vreau să particip la un astfel de scandal.

Eu vorbesc despre soluții economice, de ce trebuie să fac. Cifrele sunt mult mai rele ca în 2010. (nr. despre gestul lui George Simion) Un circ. Ce a făcut el e de doi bani. Nu mă miră. El e cârlanul acum, cum eram si eu. Sunt sigur că nu e pregătit intelectual, ca experiență de viață. Vă spun din poziția celui care acum 11 ani am candidat și nu eram pregătit. Fiecare își face numărul acum. Nici portarul de la Casa Albă nu o să se mai întâlnească cu el. Mâine eu merg. Suntem toți, nu poți să bănuiești TVR că a luat bani de la partide și imaginile le preiau toti.", a spus Victor Ponta.