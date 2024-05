Vizantea-Livezi, comuna în care oamenii plâng și se bucură în același timp: "Primarul nostru este șansa județului Vrancea"

Primar de 8 ani al comunei Vizantea-Livezi, pe care a reușit să o transforme radical într-o localitate înfloritoare, Dragoș Ciobotaru nu mai candidează pentru un nou mandat. De data aceasta, misiunea pe care i-a încredințat-o Partidul Național Liberal este mult mai mare: să facă ce a reușit la Vizantea-Livezi în tot județul, el fiind candidatul partidului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea.

Cum au primit însă oamenii de la Vizantea vestea? Cu tristețe și bucurie în același timp. Deși le pare rău după primarul care le-a arătat nu doar că poate construi, dar că e și om, le pare bine că județul are șansa de a fi condus de un om destoinic.

"După primul mandat, 1 din 2 oameni îmi spuneau: să nu plecați. Unde să plec? Nu plec nicăieri. Acum însă plec. Dar sunt bucuroși pentru mine. Și pentru mine, dar și pentru ei, pentru că știu că dacă voi ajunge la Consiliul Județean nu am cum să uit comuna în care m-am născut, și în care am crescut și în care m-am format. Înainte să-mi depun candidatura pentru Consiliul Județean, am făcut o ședință la Căminul Cultural, au venit vreo 250 de oameni, le-am transmis gândurile mele, mi-au transmis gândurile lor, am rămas aceeași echipă, am rămas parteneri și mergem înainte pe acest drum. Mi-au spus să rămân același om și să am pentru tot județul aceeași energie pe care am avut-o pentru ei", spune Dragoș Ciobotaru.

De altfel, prin ceea ce a realizat în comună, dacă ar fi candidat pentru un al treilea mandat de primar nu mai avea ce face din punct de vedere edilitar. A reușit să facă tot pentru Vizantea-Livezi în 8 ani, și chiar mai mult.

"La Vizantea în următorul mandat nu prea mai aveam ce face. Am făcut cam tot ce se putea face. Iar de-acum accentul ar fi fost pe dezvoltarea turismului pe partea privată. Noi am creat acel obiectiv, Complexul balneoclimateric, care va atrage turiștii ca un magnet. Și urma să sprijinim oamenii să se dezvolte pe partea privată, pentru ca turiștii să se simtă bine la noi. Iar lucrările astea le pot face la alt nivel, chiar și din postura de președinte de Consiliu Județean", mai spune Dragoș Ciobotaru.

Inclusiv oameni care nu au avut încredere în el la început, când a fost ales primar, și-au schimbat părerea radical, când au văzut că nici o promisiune făcută de Dragoș Ciobotaru nu a rămas neonorată.

Ion Cherciu Cuza, un localnic, fost cadru militar, nu a fost deloc încântat în 2016 de perspectiva ca Vizantea-Livezi să-l aibă ca primar pe Dragoș Ciobotaru. A vrut să-i facă opoziție și a candidat independent pentru Consiliul Local. La 8 ani de la acel moment, este convins că Dragoș Ciobotaru este cel mai bun președinte de Consiliu Județean pe care îl poate avea Vrancea.

"Nu sunt pe lista nici unui partid politic pentru alegerile ce vor veni și nu sunt legat de nici un grad de rudenie de dl. Ciobotaru. Mă consider un om dificil și nu credeam ca un lider al comunei în care trăiesc va reuși să mă mulțumească. Dar minunea s-a săvârșit. Comunicația DJ 205E era teroarea cetățenilor comunei noastre și musafirilor, acum e un itinerariu admirabil de plăcut, o splendoare turistică impecabilă. Numele eroilor neamului românesc născuți pe meleagurile noastre sunt la loc de cinste pe frontispiciul monumentelor din comună. Comunicațiile asfaltate ce leagă satele comunei noastre, în mod deosebit Mesteacănu și Piscu Radului, au ușurat considerabil condiția socială a cetățenilor ce le populează și nu numai. Ulițele asfaltate ale comunei au schimbat și ele considerabil aspectul localității noastre. Amenajarea albiilor cursurilor de apă ce trec prin comună au făcut viața mai sigură oamenilor, ele având aspectul unor veritabile lucrări de artă. Atragerea în intravilan a terenurilor din comună și amenajarea cu poduri au ridicat considerabil valoarea acestora. Modernizarea rețelei electrice, dotarea și montarea sistemului de iluminat pe timp de noapte al comunei, construirea ori modernizarea unor clădiri-lăcașe de cultură și în mod deosebit Stațiunea balneară Vizantea, modernizarea și construirea de noi bazine colectoare de apa potabilă, o organizare, o comportare și un serviciu impecabil al personalului primăriei în sprijinul cetățenilor... Și mai sunt multe de remarcat. Toți cetățenii comunei trebuie să ne amintim de tot binele făcut, să ieșim din case și să căutăm a pune ștampila pe numele lui Dragoș Ciobotaru. Cât privește viitorul județului Vrancea, de va ieși învingător, cu siguranță va deveni OGLINDA ROMÂNIEI, așa cum comuna Vizantea-Livezi se prezintă la aceste alegeri ca o veritabilă OGLINDĂ VRÂNCEANĂ: clară și frumos ornamentată. Iar meritul incontestabil este al lui Dragoș Ciobotaru", spune un om simplu din Vizantea-Livezi.

Marian Gârleanu