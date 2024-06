Vrăjitoarea Șoșoacă: ritual cu o găină neagră împotriva președintelui Consiliului Județean VIDEO

Invitata la Calarasi, spre a participa la lansarea oficiala a candidatei SOS la presedintia Consiliului Judetean Calarasi, Amalia Bellantoni, Diana Sosoaca a facut un show de magie neagră.

Dupa ce au strabatut strazile orasului Calarasi cu un alai de sustinatori, cele doua politiciene s-au protapit in fata sediului Consiliului Judetean Calarasi, unde au imitat un ritual vrajitoresc, care, in varianta clasica, implica trecerea unei gaini negre peste mormant, ca metoda de aparare impotriva dusmanilor vazuti si nevazuti. Diana Sosoaca l-a numit pe Vasile Iliuta, actualul presedinte al Consiliului Judetean Calarasi, „pacatos" si „pisacios" si a rostit un inedit descantec de blestem la adresa acestuia.

„Asa cum e gaina zapacita deasupra gropii, asa sa-i fie si sufletul lui zapacit de-a lungul anilor si sa plece de aici. Ptiu, ptiu, ptiu! Asa se scot dracii din aia care mai raman pe pamant dupa ce mor. Duceti-va in orice sat sa vedeti ca e o chestie care se face inclusiv de preot. Cica dispare sufletul, ca ii dai gaina. Dar trebuie sa fie gaina neagra!", se aude spunand Diana Sosoaca in filmare, in timp ce ii pasa inapoi gaina Amaliei Bellantoni.

„Asadar, dupa ce a deselat un cal, acum Diana Sosoaca a ales sa tortureze, prin simpla ei prezenta, si o biata gaina. Ne intrebam - si intrebam totodata si factorii responsabili din guvern si institutiile de psihiatrie: ce animale trebuie sa mai chinuie doamna Sosoaca pentru ca autoritatile competente sa se sesizeze, in sfarsit?", a comentat Aktual24.