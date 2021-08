"Am zis că e un film prost!" Director de turneu al lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar la un chiolhan

Cosmin Hodor, directorul turneului de tenis ținut la București timp de 23 de ani, a povestit pentru AS.ro câteva întâmplări incredibile cu Ion Țiriac, patronul turneului, cel care deține licența competiției ATP.

Cosmin Hodor a ajuns director executiv al turneului în 2002. Acum, turneul se organizează la Belgrad, după ce s-a organizat la Budapesta din 2016, când a fost mutat de la București: „Eram şoferul asistentei domnului Ţiriac. Mă trimitea cu o sută de mii de hârtii. Făceam sute de kilometri zilnic, am ameţit maşina aia tot Bucureştiul, am leşinat-o! În fiecare an am făcut câte un pas şi am ajuns în 2002 la o masă mare, la care a participat şi domnul Ţiriac. El stătea în capul mesei şi m-a întrebat dacă sunt în stare să preiau funcţia de director executiv. Aveam 24 de ani. În secunda doi, nu l-am lăsat să termine, i-am spus 'da'. Mi-am asumat o chestie datorită inconştienţei vârstei."

„Lipeam nişte afişe. Eram singur la un perete de 200 de metri, le puneam ochiometric. 'Băiete, cine a pus afişele astea?! Vino! Uită-te la afişe şi uită-te la pantalonii mei. Vezi diferenţa?!'. I-am spus că nu-mi dau seama. 'Mai uită-te o dată. Vezi diferenţa?'. 'Nu ştiu la ce vă referiţi'. 'Mă, uită-te la dunga de la pantalon şi uită-te la afişele dumitale'", a fost una dintre întâmplări.

„Terminasem turneul duminică, iar miercuri după-amiază am plecat la Hunedoara să îi revăd pe ai mei după mult timp. Am ajuns acasă, am urcat cu bagajele şi m-a sunat doamne Geta, asistenta domnului Ţiriac. Îmi spune: 'Vezi că, mâine dimineaţă, la 7.30, domnul Ţiriac te aşteaptă la reşedinţa dânsului din Eliade'. I-am spus: 'Doamnă, îmi pare rău, dar nu am cum să ajung'. A făcut o pauză: 'Băiete, domnul Ţiriac te aşteaptă mâine dimineaţă, la 7.30, la reşedinţa dânsului'. 'Bine, am înţeles!'. Mi-am făcut bagajele, i-am pupat pe ai mei, care au crezut că e un film prost, m-am urcat în maşină şi m-am întors la Bucureşti, unde domnul Ţiriac, pentru că a fost primul an în care am fost director executiv mi-a zis: 'Bravo, băiete, ai făcut o treabă civilizată!'. Punct, 15 secunde! E uriaş ce mi-a spus", a mai spus Cosmin Hodor.