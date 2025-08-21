URSULA IS NOT SAFE: Parlamentul European da in judecata Comisia Europeana si cere în instanță anularea celui mai mare program de investiții în apărare din istoria UE
Parlamentul European a decis să dea în judecată Consiliul UE în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) după ce Comisia Europeană a activat o procedură de ocolire a legislativului european în privința fondului de 150 de miliarde de euro aferent planului ReARM Readiness 2030, a anunțat miercuri serviciul de presă al PE, citat de Euractiv.
''Parlamentul a depus astăzi (20 august) o plângere la Curtea de Justiție pentru a anula regulamentul SAFE'', a precizat serviciul de presă al PE. În luna martie, Comisia Europeană a prezentat planul ReARM Europe (redenumit ulterior ReARM Readiness 2030), care prevede mobilizarea a până la 800 miliarde de euro pentru a dota Uniunea Europeană cu o ''descurajare credibilă'' la orizontul anului 2030.
Planul include împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro pentru achiziții de echipament militar produs în Europa, finanțate prin SAFE. Astfel, țările membre UE se vor putea împrumuta pentru a achiziționa echipamente militare produse în Europa, iar alte state, precum Ucraina, pentru proiecte care le consolidează apărarea și stimulează industria de apărare europeană.
În luna mai, miniștrii din țările membre UE și-au dat aprobarea finală, fără a consulta Parlamentul European. Până acum, 18 țări UE s-au declarat oficial interesate să ia cu împrumut prin SAFE fonduri în valoare de cel puțin 127 de miliarde de euro. Deși PE a subliniat că ''instrumentul are sprijinul deplin al Parlamentului'', problema este ''baza juridică pentru care s-a optat și care subminează legitimitatea democratică''.
Pentru a ocoli Parlamentul European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apelat la articolul 122 al Tratatului privind funcționarea UE, articol în mod normal rezervat unor situații de urgență precum pandemia de COVID-19. Acest articol permite ca o propunere să ocolească negocierile cu Parlamentul European și să ajungă direct la Consiliu pentru negociere și adoptare. Rolul PE ar fi redus în acest caz doar la prezentarea de sugestii și la solicitarea de dezbateri.
La finalul lunii aprilie, Comisia de afaceri juridice a PE (JURI) a adoptat o opinie ce respinge abordarea Comisiei Europene. Conform experților PE, articolul 122 este instrumentul greșit în acest caz. Propunerea, așa cum a fost ea formulată de Comisia Europeană, nu întrunește condițiile pentru procedura de urgență și duce lipsă de o bază juridică solidă.
Într-o scrisoare trimisă șefei Comisiei Europene în luna mai, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a avertizat că executivul UE ar putea fi adus în fața instanței europene. Von der Leyen a respins poziția PE, susținând că utilizarea clauzei de urgență este ''deplin justificată'' întrucât SAFE este ''un răspuns excepțional și temporar la o provocare urgentă și existențială''.
Decizia Parlamentului European de a contesta în fața CJUE regulamentul SAFE are efecte majore atât pe plan politic, cât și instituțional: ea deschide un conflict de competențe între legislativul european și Comisia/Consiliul UE, punând sub semnul întrebării legitimitatea democratică a celui mai mare program de investiții comune în apărare din istoria Uniunii. Dacă CJUE va da dreptate Parlamentului, regulamentul SAFE ar putea fi anulat sau suspendat, ceea ce ar întârzia accesarea celor 150 de miliarde de euro din planul ReARM Readiness 2030 și ar crea incertitudine pentru statele care deja și-au anunțat intenția de a contracta împrumuturi. Totodată, cazul ar putea stabili un precedent privind limitele utilizării articolului 122 TFUE, restrângând posibilitatea Comisiei de a ocoli Parlamentul sub pretextul urgenței. Dincolo de aspectele juridice, disputa riscă să tensioneze relația dintre Ursula von der Leyen și Parlament, chiar în contextul în care instituțiile UE încearcă să proiecteze unitate și credibilitate strategică în fața amenințărilor externe.
