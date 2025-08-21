Crimă infiorătoare la Craiova: profesoară ucisă cu sânge rece de propriul soț care apoi s-a aruncat pe geam după o bătaie cu poliția. Fetița lor a fost martoră la scenele de groază

O scenă desprinsă parcă dintr-un coșmar a zguduit Craiova: o femeie de 44 de ani, profesoară de limba germană, a fost înjunghiată mortal chiar de soțul ei, în apartamentul lor. Tragedia s-a consumat sub ochii fiicei lor, care a reușit să scape și să ceară ajutor.

Polițiștii au fost alertați prin trei apeluri la numărul de urgență 112, unul dintre ele fiind făcut chiar de poștașul care a auzit țipetele femeii. Ajunși la fața locului, agenții Secției 4 și jandarmii au pătruns în apartament, unde au descoperit corpul neînsuflețit al femeii. În acel moment, bărbatul de 45 de ani, inginer rămas recent fără loc de muncă, s-a aruncat de la balconul apartamentului situat la etajul 1, încercând să-și pună capăt zilelor.

„În locuinţă a fost depistat un bărbat de 45 de ani, soţul femeii decedate, care la vederea poliţiştilor s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul 1, căzând pe sol. La faţa locului, s-au deplasat şi pompieri din cadrul ISU Dolj, care au efectuat manevre de resuscitare bărbatului, ulterior fiind transportat în stare gravă, la spital", au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Surse locale spun că tensiunile din cuplu au escaladat în ultimele luni, pe fondul problemelor financiare apărute după ce bărbatul și-a pierdut serviciul. Conflictul de joi s-a transformat în tragedie, iar finalul a fost unul greu de imaginat: femeia ucisă, soțul pe patul de spital și o copilă traumatizată.

Fetița celor doi a fost prezentă în casă în momentul atacului, dar a reușit să fugă din apartament și să alerteze vecinii, strigând după ajutor. Echipe complexe de criminaliști, coordonate de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, anchetează acum cazul pentru a stabili toate detaliile unei crime care a șocat întreaga comunitate.