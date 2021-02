Antrenorii din fotbalul romanesc refuza vaccinul anti COVID - 19. "Sunt circumspect pentru ca vad ca sunt niste reactii adverse"

Lumea fotbalului romanesc a inceput sa se vaccineze. Jucatorii si antrenorii echipelor nationale au fost primii care s-au imunizat impotriva virusului SAR - COV - 2. Sunt insa si tehnicieni care refuza acest lucru. Unul dintre ei este marius Croitoru de la FC Botosani.

"Parerile sunt impartite in ceea ce priveste vaccinarea. Fiecare este liber sa aleaga ce vrea sa faca cu viata lui. Nu am sa ma opun daca sunt jucatori care vor sa se vaccineze. Nu am puterea de a le impune sa faca ceva sau sa nu faca. Daca vom fi conditionati, atunci e altceva. Dar, atat timp cat alegerea ne apartine, nu pot sa-i oblig sa faca un lucru. Personal, nu, nu ma voi vaccina", a spus tehnicianul moldovenilor.

Si Leo Grozavu de la Sepsi nu stie daca se va vaccina impotriva COVID - 19. "Vom vedea ce se intampla in fotbal, daca vom fi obligati, nu avem de ales. Dar daca e o chesitune benevola, voi vedea, mai astept. Sunt circumspect pentru ca vad ca sunt niste reactii adverse. Incercam cu alte metode sa fim rezistenti in fata acestui virus", a spus antrenorul lui Sepsi.