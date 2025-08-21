Junta care conduce România din umbră (II)

În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil că România nu mai este condusă de președinții aleși (Klaus Iohannis, Nicușor Dan) și de premierii desemnați (Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Viorica Dăncilă, Ludovic Orban, Nicolae Ciucă, Ion Marcel Ciolacu, Ilie Gavril Bolojan), ci de anumiți șefi ai unor servicii secrete, care acționează preponderent la comandă străină.

În acești ani s-a prefigurat o juntă militară constituită din șefii actuali ai SPP și SRI și din șeful operativ al Ministerului Administrației și Internelor. Concret, această juntă este constituită din directorul SPP, generalul Lucian Silvan Pahonțu, alintat "Nea Lucică", directorul interimar al SRI, generalul Răzvan Ionescu, alintat "Răzvănel", care este dublat de primul adjunct interimar, generalul Adrian Ciocârlan, și primul adjunct al ministrului de interne, chestorul general de poliție Bogdan Despescu, poreclit "Viespescu". Generalul Pahonțu este șeful SPP de două decenii, generalul Ionescu a fost numit șef operativ al SRI cu opt ani în urmă, iar de doi ani este director interimar, în timp ce chestorul Despescu este șeful operativ al Ministerului de Interne de șase ani.

SRI are director militar de doi ani

Principalul serviciu de informații al României, SRI, este condus de mai bine de doi ani de un director militar, fapt ce constituie o încălcare deosebit de gravă a Constituției. Șefii actuali ai SRI erau subordonați trup și suflet președintelui Klaus Iohannis, dar aveau și importante conexiuni politice în partidele mainstream PSD și PNL, care erau conduse de premierul Ion Marcel Ciolacu respectiv de președintele Senatului, Nicolae Ionel Ciucă, candidații prezidențiali agreați și susținuți de sistem (statul paralel), de caracatița lui George Soros, de birocrația europeană de la Bruxelles și de administrația Biden de la Washington. Generalul Răzvan Ionescu a fost numit prim-adjunct al directorului SRI, Eduard Helwig, de către președintele Klaus Iohannis în 23 martie 2017, după trecerea în rezervă și pensionarea precipitată generalului Florian Coldea în data de 17 ianuarie 2017. Deși provine dintr-o comună din județul Galați. dintr-o zonă din care au descins și celebrii miliardari CFR-iști Gruia Stoica și Călin Mitică, în interiorul și în jurul SRI se vehiculează că Ionescu ar fi fost promovat de generalul Coldea prin intermediul grupului de la Cluj, cu concursul ex-premierului Dacian Cioloș și a celebrului său unchi Virgil Ardelean, fost director al serviciului secret al Ministerului de Interne, iar de vreo 15 ani șeful serviciului privat de informații al magnatului Ion Țiriac. Nu este exclus având în vedere legăturile strânse dintre Helwig, Cioloș și Ardelean, care provin din același județ, Sălaj, și au cochetat cu grupul de la Cluj. Cioloș a fost de multe ori acuzat de legături cu serviciul de spionaj francez (DGSE), iar Ardelean este suspectat că ar fi în siajul serviciului de spionaj german (BND).

În data de 3 iulie 2023, după demisia intempestivă a lui Eduard Helwig din fruntea SRI, generată de fricțiunile sale cu tot mai atotputernicul general Pahonțu, Iohannis l-a numit pe Ionescu director interimar al principalului serviciu de informații. De mai bine de doi ani, SRI funcționează fără un șef constituțional desemnat de Parlament, un grav derapaj democratic în istoria României și a Europei. Pe de altă parte, Răzvan Ionescu nu are pregătire sau formație militară la bază întrucât nu a urmat cursurile Academiei Naționale de Informații. El a fost racolat de SRI la vârsta de 25 de ani, la scurt timp după ce a absolvit Facultatea de Fizică a Universității din București. Probabil că președintele Iohannis o fi fost momit cu formația sa de fizician. Răzvănel s-a specializat în securitate transfrontalieră și a fost rulat anterior în mai multe județe de la frontierele țării noastre: Satu Mare, Bihor, Dolj.

La SRI Ciocârlan este cocoș

Mai mult, după demisia lui Helwig, la începutul lunii iulie 2023, funcția de prim-adjunct al directorului SRI, care este șeful operativ al serviciului, a fost preluată, tot cu titlu interimar, de generalul Adrian Ciocârlan, până atunci adjunct al directorului SRI, cunoscut drept un colaborator foarte apropiat și fidel al generalului Coldea. Generalul cu nume păsăresc îi datorează întreaga carieră contestatului și controversatului general care a condus operativ și dictatorial SRI aproape 12 ani. Coldea l-a promovat inițial șef al importantei Direcții de Informații a Municipiului București și apoi șef al Direcției Generale Apărarea Constituției, care are cele mai importante atribuții pe plan intern. Tot Coldea l-a promovat adjunct al directorului SRI în iulie 2016, cu o jumătate de an înainte de eliberarea sa din funcție. Era evident că generalul negru inclusiv în cerul gurii îl pregătea pe Ciocârlan ca succesor. Iar în era post-Coldea, SRI a fost și este condus de facto de generalul Ciocârlan, proxi-ul mentorului său, generalul Ionescu fiind scos în față ca o fațadă mai cumsecade și mai agreabilă a SRI.

Coldea și Ciocârlan au la activ mai multe acțiuni anticonstituționale și de poliție politică, pentru care vor trebui să dea socoteală într-o zi: interceptări nejustificate pe mandate de siguranță națională, monitorizarea permanentă a politicienilor importanți (prim-miniștri, miniștri, senatori, deputați, președinți de consilii județene, primari de municipii reședință de județ), magistraților și jurnaliștilor nealiniați, precum și a oamenilor de afaceri autohtoni indezirabili, declararea și tratarea presei drept vulnerabilitate la securitatea națională, ș.a. Oricum, pentru Coldea se anunță zile grele și nopți albe legate de privatizarea Comtim Timișoara, furtul satului arădean Nadăș și casa de vacanță construită în satul natal Târnova din județul Arad.

Combinațiile directorului interimar de la SRI cu PSD

Pe lângă supușenia pe care au manifestat-o față de președintele Klaus Iohannis, generalii Răzvan Ionescu și Adrian Ciocârlan au avut conexiuni importante cu conducerea PSD. Răzvan Ionescu a activat o perioadă la Craiova și a ajuns în relații apropiate cu primărița social-democrată Olguța Vasilescu, vicepreședinte național al PSD și susținător important al fostului premier Ion Marcel Ciolacu în campania prezidențială din toamnă. Ionescu a fost în relații apropiate și cu principala colaboratoare a Olguței Vasilescu din Primăria Craiovei, o femeie delicată și necăsătorită. Așa se explică jocul figurativ și lipsa de rezultate semnificative ale comisiei parlamentare de anchetă a abuzurilor SRI din perioada Binomului de tristă amintire, care a fost prezidată de soțul primăriței din Bănie, Claudiu Manda, în cursul ultimului său mandat parlamentar (2016-2019). În pofida declarațiilor sale, Olguța Vasilescu se pregătește să preia, la momentul oportun, funcția de președinte al PSD, bazându-se și pe sprijinul amicului din fruntea SRI, și gândindu-se la o viitoare candidatură prezidențială.

Totodată, generalul Ionescu se află în relații apropiate cu fostul deputat social-democrat Radu Cristescu, un alt apropiat al ex-premierului Ion Marcel Ciolacu și vector important de imagine al PSD, care trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu o altă apropiată de-a sa din Craiova, Cătălina Vasilescu, întâmplător și verișoară cu primărița Craiovei. Cristescu a ajuns din șomer de o viață deputat PSD în 2020 pe filiera Răzvan Ionescu-Olguța Vasilescu-Ion Marcel Ciolacu. Deținătoare a unei firme de consultanță pe proiecte europene, Cătălina a făcut bani frumoși din colaborări cu firme acoperite ale SRI, care au câștigat licitații pentru lucrări foarte bănoase (construcții industriale, lucrări edilitare, gropi ecologice). Pe parcursul mandatului de deputat, înamorata din Bănie i-a asigurat veneratului său iubit folosința a trei autoturisme de lux, cu care s-a afișat la Parlament, precum și bani de coșniță și de HORECA. Cristescu a afirmat în mai multe cercuri că este amic la cataramă cu generalul Ionescu, care l-a folosit se pare în anumite operațiuni speciale, cum a fost cea de compromitere a candidatului prezidențial independent Mircea Geoană via Marian Vanghelie sau cea de înfiltrare în anturajul președintelui AUR, George Simion, cu care s-a întâlnit frecvent într-o locație bine monitorizată din Cluj-Napoca.

Ciocârlan a cântat și a dirijat și pe roșu și pe galben

Generalul Adrian Ciocârlan a fost conexat cu PSD prin cunoscuta influenceriță Dana Budeanu, cu care a fost în relații apropiate timp de câțiva ani. Dana Budeanu a fost în relații amicale cu primărița Capitalei, Gabriela Firea, care a deținut și funcția de prim-vicepreședinte al PSD într-o anumită perioadă. Pe parcurs, s-a apropiat și de ex-premierul Ion Marcel Ciolacu, pe care l-a susținut cu înfocare în campania prezidențială din toamnă, dar heirupismul și vocalizele sale n-au avut impactul scontat. În sediul PSD din Kisselef se discută că vocala influenceriță ar fi unul din principalii beneficiari ai fondurilor de campanie albe și negre ale partidului. Nu este exclus ca zburdalnicul general să se fi ales și el cu ceva. Oricum și-a atins obiectivul de a pune șaua pe fosta conducere imberbă a PSD.

Generalul Ciocârlan s-a aflat în relații apropiate și cu primarul liberal de Oradea, Ilie Bolojan, actualmente premier al României, după ce în decembrie 2024 a devenit președintele Senatului, iar în ianuarie 2025 a fost desemnat președinte interimar al României. Ciocârlan și ciracii săi l-au protejat și i-au creat din timp profilul de bun administrator și de politician de anvergură națională. În ultimi ani au beneficiat de un tratament similar primarul liberal de Arad, Călin Bibart, aflat la începutul celui de-al doilea mandat, care este nașul de căsătorie al generalului Florian Coldea , precum și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, și președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan. Astfel s-a ajuns ca SRI să aleagă nu numai președinții, prim-miniștrii și principalii miniștri în România, ci și primari și președinți de consilii județene. Patria a priori!

Valer Marian