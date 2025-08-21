Junta care conduce România din umbră (II)
Postat la: 21.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil că România nu mai este condusă de președinții aleși (Klaus Iohannis, Nicușor Dan) și de premierii desemnați (Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Viorica Dăncilă, Ludovic Orban, Nicolae Ciucă, Ion Marcel Ciolacu, Ilie Gavril Bolojan), ci de anumiți șefi ai unor servicii secrete, care acționează preponderent la comandă străină.
În acești ani s-a prefigurat o juntă militară constituită din șefii actuali ai SPP și SRI și din șeful operativ al Ministerului Administrației și Internelor. Concret, această juntă este constituită din directorul SPP, generalul Lucian Silvan Pahonțu, alintat "Nea Lucică", directorul interimar al SRI, generalul Răzvan Ionescu, alintat "Răzvănel", care este dublat de primul adjunct interimar, generalul Adrian Ciocârlan, și primul adjunct al ministrului de interne, chestorul general de poliție Bogdan Despescu, poreclit "Viespescu". Generalul Pahonțu este șeful SPP de două decenii, generalul Ionescu a fost numit șef operativ al SRI cu opt ani în urmă, iar de doi ani este director interimar, în timp ce chestorul Despescu este șeful operativ al Ministerului de Interne de șase ani.
SRI are director militar de doi ani
Principalul serviciu de informații al României, SRI, este condus de mai bine de doi ani de un director militar, fapt ce constituie o încălcare deosebit de gravă a Constituției. Șefii actuali ai SRI erau subordonați trup și suflet președintelui Klaus Iohannis, dar aveau și importante conexiuni politice în partidele mainstream PSD și PNL, care erau conduse de premierul Ion Marcel Ciolacu respectiv de președintele Senatului, Nicolae Ionel Ciucă, candidații prezidențiali agreați și susținuți de sistem (statul paralel), de caracatița lui George Soros, de birocrația europeană de la Bruxelles și de administrația Biden de la Washington. Generalul Răzvan Ionescu a fost numit prim-adjunct al directorului SRI, Eduard Helwig, de către președintele Klaus Iohannis în 23 martie 2017, după trecerea în rezervă și pensionarea precipitată generalului Florian Coldea în data de 17 ianuarie 2017. Deși provine dintr-o comună din județul Galați. dintr-o zonă din care au descins și celebrii miliardari CFR-iști Gruia Stoica și Călin Mitică, în interiorul și în jurul SRI se vehiculează că Ionescu ar fi fost promovat de generalul Coldea prin intermediul grupului de la Cluj, cu concursul ex-premierului Dacian Cioloș și a celebrului său unchi Virgil Ardelean, fost director al serviciului secret al Ministerului de Interne, iar de vreo 15 ani șeful serviciului privat de informații al magnatului Ion Țiriac. Nu este exclus având în vedere legăturile strânse dintre Helwig, Cioloș și Ardelean, care provin din același județ, Sălaj, și au cochetat cu grupul de la Cluj. Cioloș a fost de multe ori acuzat de legături cu serviciul de spionaj francez (DGSE), iar Ardelean este suspectat că ar fi în siajul serviciului de spionaj german (BND).
În data de 3 iulie 2023, după demisia intempestivă a lui Eduard Helwig din fruntea SRI, generată de fricțiunile sale cu tot mai atotputernicul general Pahonțu, Iohannis l-a numit pe Ionescu director interimar al principalului serviciu de informații. De mai bine de doi ani, SRI funcționează fără un șef constituțional desemnat de Parlament, un grav derapaj democratic în istoria României și a Europei. Pe de altă parte, Răzvan Ionescu nu are pregătire sau formație militară la bază întrucât nu a urmat cursurile Academiei Naționale de Informații. El a fost racolat de SRI la vârsta de 25 de ani, la scurt timp după ce a absolvit Facultatea de Fizică a Universității din București. Probabil că președintele Iohannis o fi fost momit cu formația sa de fizician. Răzvănel s-a specializat în securitate transfrontalieră și a fost rulat anterior în mai multe județe de la frontierele țării noastre: Satu Mare, Bihor, Dolj.
La SRI Ciocârlan este cocoș
Mai mult, după demisia lui Helwig, la începutul lunii iulie 2023, funcția de prim-adjunct al directorului SRI, care este șeful operativ al serviciului, a fost preluată, tot cu titlu interimar, de generalul Adrian Ciocârlan, până atunci adjunct al directorului SRI, cunoscut drept un colaborator foarte apropiat și fidel al generalului Coldea. Generalul cu nume păsăresc îi datorează întreaga carieră contestatului și controversatului general care a condus operativ și dictatorial SRI aproape 12 ani. Coldea l-a promovat inițial șef al importantei Direcții de Informații a Municipiului București și apoi șef al Direcției Generale Apărarea Constituției, care are cele mai importante atribuții pe plan intern. Tot Coldea l-a promovat adjunct al directorului SRI în iulie 2016, cu o jumătate de an înainte de eliberarea sa din funcție. Era evident că generalul negru inclusiv în cerul gurii îl pregătea pe Ciocârlan ca succesor. Iar în era post-Coldea, SRI a fost și este condus de facto de generalul Ciocârlan, proxi-ul mentorului său, generalul Ionescu fiind scos în față ca o fațadă mai cumsecade și mai agreabilă a SRI.
Coldea și Ciocârlan au la activ mai multe acțiuni anticonstituționale și de poliție politică, pentru care vor trebui să dea socoteală într-o zi: interceptări nejustificate pe mandate de siguranță națională, monitorizarea permanentă a politicienilor importanți (prim-miniștri, miniștri, senatori, deputați, președinți de consilii județene, primari de municipii reședință de județ), magistraților și jurnaliștilor nealiniați, precum și a oamenilor de afaceri autohtoni indezirabili, declararea și tratarea presei drept vulnerabilitate la securitatea națională, ș.a. Oricum, pentru Coldea se anunță zile grele și nopți albe legate de privatizarea Comtim Timișoara, furtul satului arădean Nadăș și casa de vacanță construită în satul natal Târnova din județul Arad.
Combinațiile directorului interimar de la SRI cu PSD
Pe lângă supușenia pe care au manifestat-o față de președintele Klaus Iohannis, generalii Răzvan Ionescu și Adrian Ciocârlan au avut conexiuni importante cu conducerea PSD. Răzvan Ionescu a activat o perioadă la Craiova și a ajuns în relații apropiate cu primărița social-democrată Olguța Vasilescu, vicepreședinte național al PSD și susținător important al fostului premier Ion Marcel Ciolacu în campania prezidențială din toamnă. Ionescu a fost în relații apropiate și cu principala colaboratoare a Olguței Vasilescu din Primăria Craiovei, o femeie delicată și necăsătorită. Așa se explică jocul figurativ și lipsa de rezultate semnificative ale comisiei parlamentare de anchetă a abuzurilor SRI din perioada Binomului de tristă amintire, care a fost prezidată de soțul primăriței din Bănie, Claudiu Manda, în cursul ultimului său mandat parlamentar (2016-2019). În pofida declarațiilor sale, Olguța Vasilescu se pregătește să preia, la momentul oportun, funcția de președinte al PSD, bazându-se și pe sprijinul amicului din fruntea SRI, și gândindu-se la o viitoare candidatură prezidențială.
Totodată, generalul Ionescu se află în relații apropiate cu fostul deputat social-democrat Radu Cristescu, un alt apropiat al ex-premierului Ion Marcel Ciolacu și vector important de imagine al PSD, care trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu o altă apropiată de-a sa din Craiova, Cătălina Vasilescu, întâmplător și verișoară cu primărița Craiovei. Cristescu a ajuns din șomer de o viață deputat PSD în 2020 pe filiera Răzvan Ionescu-Olguța Vasilescu-Ion Marcel Ciolacu. Deținătoare a unei firme de consultanță pe proiecte europene, Cătălina a făcut bani frumoși din colaborări cu firme acoperite ale SRI, care au câștigat licitații pentru lucrări foarte bănoase (construcții industriale, lucrări edilitare, gropi ecologice). Pe parcursul mandatului de deputat, înamorata din Bănie i-a asigurat veneratului său iubit folosința a trei autoturisme de lux, cu care s-a afișat la Parlament, precum și bani de coșniță și de HORECA. Cristescu a afirmat în mai multe cercuri că este amic la cataramă cu generalul Ionescu, care l-a folosit se pare în anumite operațiuni speciale, cum a fost cea de compromitere a candidatului prezidențial independent Mircea Geoană via Marian Vanghelie sau cea de înfiltrare în anturajul președintelui AUR, George Simion, cu care s-a întâlnit frecvent într-o locație bine monitorizată din Cluj-Napoca.
Ciocârlan a cântat și a dirijat și pe roșu și pe galben
Generalul Adrian Ciocârlan a fost conexat cu PSD prin cunoscuta influenceriță Dana Budeanu, cu care a fost în relații apropiate timp de câțiva ani. Dana Budeanu a fost în relații amicale cu primărița Capitalei, Gabriela Firea, care a deținut și funcția de prim-vicepreședinte al PSD într-o anumită perioadă. Pe parcurs, s-a apropiat și de ex-premierul Ion Marcel Ciolacu, pe care l-a susținut cu înfocare în campania prezidențială din toamnă, dar heirupismul și vocalizele sale n-au avut impactul scontat. În sediul PSD din Kisselef se discută că vocala influenceriță ar fi unul din principalii beneficiari ai fondurilor de campanie albe și negre ale partidului. Nu este exclus ca zburdalnicul general să se fi ales și el cu ceva. Oricum și-a atins obiectivul de a pune șaua pe fosta conducere imberbă a PSD.
Generalul Ciocârlan s-a aflat în relații apropiate și cu primarul liberal de Oradea, Ilie Bolojan, actualmente premier al României, după ce în decembrie 2024 a devenit președintele Senatului, iar în ianuarie 2025 a fost desemnat președinte interimar al României. Ciocârlan și ciracii săi l-au protejat și i-au creat din timp profilul de bun administrator și de politician de anvergură națională. În ultimi ani au beneficiat de un tratament similar primarul liberal de Arad, Călin Bibart, aflat la începutul celui de-al doilea mandat, care este nașul de căsătorie al generalului Florian Coldea , precum și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, și președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan. Astfel s-a ajuns ca SRI să aleagă nu numai președinții, prim-miniștrii și principalii miniștri în România, ci și primari și președinți de consilii județene. Patria a priori!
Valer Marian
-
Pe cine crezi că păcălești, Oana Țoiu?
Ministrul de Externe a batut toba in targ ca da o tura in State sa pregateasca saritura peste ocean a lui ND și intalnir ...
-
„Lovește, vreau să mor creștin!"
Se spune ca de pe crucea pe care era rastignit Iisus vedea cu ultimile-i zvacniri de viața pamanteasca doua lucruri, car ...
-
Pentru PSD, proprietatea privată rămâne un „moft"
Numarul salariaților activi la 30 Iunie 2025, era, conform Ministerului Muncii de 5.727.660. salariul mediu brut era, to ...
-
De ce România nu este la masa deciziilor
Singurul nostru argument ca nu participam la discuțiile unde se iau cele mai importante decizii in privința razboiului d ...
-
Intră România în incapacitate de plată?
În primul rand, aceasta expresie „incapacitate de plata", care este expresia corecta in discuție la aceasta ...
-
Junta care conduce România din umbră (I)
În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil ca Romania nu mai este condusa de președinții aleși (Klaus Iohannis, ...
-
Avem antrenament la dezastre!
Cine nu ar vrea sa ne fie finalmente bine impreuna? E vara inca și ma bucur ca un copil de toate culorile ei ca și cand ...
-
Dedesubturile relației Putin-Trump: „E mai mult decât o curtoazie"
Lucrurile sunt clare: cei doi președinți au ajuns la un consens, iar Ucraina și UE trebuie sa stabileasca daca agreeaza ...
-
Putin - Trump - knock-out din prima repriza!
Putin a stiut punctul cel mai slab al delegatiei americane: istoria conflictului. Nu este de mirare care a fost strateg ...
-
Întâlnirea Trump - Putin: S-au pus cartile pe masă!
Peste 100 de ani istoricii vor vedea o stenograma, o inregistrare, un memorandum ceva cu cele 3 ore de discuții. Pana at ...
-
Alaska marilor speranțe înghețate
Aproape 3 ore in loc de 7 așa cum s-a estimat, doua declarații evazive, esopice, sibilinice sau estompate la sfarșitul i ...
-
O invitație la șpagă și evaziune fiscală
Ministerul Finanțelor vehiculeaza un proiect de lege de amnistie fiscala mascata a corporațiilor care practica optimizar ...
-
"Dar noi am furat mai puțin!"
Cand a devenit, oare, Ilie Bolojan virtuosul slujitor public interesat sa opreasca risipirea și jefuirea banului public? ...
-
Cum vede Departamentul de Stat problema anulării alegerilor din România
Raportul pe anul 2024 al Departamentului de Stat al SUA cu privire la drepturile omului in Romania consemneaza in debutu ...
-
Ce vrea Rusia?
a) În UcrainaDemantelarea Ucrainei in actuala forma, transformarea ei intr-un stat marioneta, stat clientelar, sta ...
-
Pe ea n-ar fi violat-o nimeni!
Voi ați observat ca nicușoriștii au o nevoie patologica de a vorbi despre idolul lor? Antinicușoriștii fac caterinca, se ...
-
Taxele pe salarii să scadă cu 30%. Guvernul să ia bani de la șpăguitori!
Masurile de austeritate adoptate de guvernul Bolojan prin Pachetul 1 de masuri și cele care urmeaza in Pachetul 2, vor b ...
-
Avatarurile inteligenței artificiale
Parte din boții lui Musk produși de xAI sunt facuți dupa chipul și asemanarea creatorului lor, de unde și vorba, cum e t ...
-
Statul contra națiunii. Dedesubtul tentativei de expropriere a asiguraților de la Pilonul 2 de pensii
Daca tot nu va era clar pana acum, atunci lovitura de miliarde lei aplicata de guvern și ASF asiguraților la pensii priv ...
-
Vătaful colonial Bolojan expropriază băștinașii. Jaful de 23 miliarde euro din banii românilor
Scriu la cald despre scelerata manevra a Guvernului Bolojan care vrea sa exproprieze banii deținuți de romani in fonduri ...
-
România care și-a boicotat propriul protocol
Pe 5 august 2025, Ion Iliescu, primul președinte ales dupa Revoluția din 1989 a plecat dintre noi. Funeraliile de stat, ...
-
O SINISTRĂ DEZNĂDEJDE
Îmi cer scuze, de la bun inceput, ca am sa va ocup timpul cu un text desprte mine. Parțial mai mult despre mine de ...
-
Pilonul II: Străinii au liber la banii românilor
Pe vremea cand Liviu Dragnea a vrut sa modifice la fel regulile privind pensiile private, romanii au ieșit in strada. 17 ...
-
Afaceriștii din jurul lui Bolojan. All inclusive capii mafiilor imobiliară și funciară din Oradea (II)
În ultimii 15-16 ani, perioada care coincide cu era Bolojan de la Primaria Municipiului Oradea și de la Con ...
-
Minciuna că Iliescu, și nu rușii, a reușit salvarea RO de la dezintegrare în 1990, este, culmea, promovată azi de către vechi securiști, unii foști agenți de influență KGB!
Informația ca Ion Iliescu a fost impus ca lider al Romaniei de catre ruși, in 1989 a inceput, in sfarșit, sa circule lib ...
-
Între obligație și considerație, la catafalcul lui Ion Iliescu
Osatura statului roman este cladita pe temelia pusa de Ion Iliescu. Cartea de vizita a Romaniei, credibilitatea și predi ...
-
Cine a ținut dosarele revoluției și mineriadelor
Reziștii se adreseaza la ghișeul greșit. Ei fac impietatea de a organiza o manifestare in aceeași zi cu inmormantarea l ...
-
Un mediocru longeviv, viclean și norocos, care i-a trădat în mod succesiv pe toți cei ce l-au sprijinit, inclusiv pe români ca popor. Dumnezeu să-l ierte!
Titlul de azi l-am redactat și publicat ieri, la puține minute dupa ce am aflat vestea morții lui Ion Iliescu. Așa mi s- ...
-
Ultimul comunist autentic din Romania
A murit ultimul comunist autentic din Romania. Cel care s-a agatat de comunism si s-a uitat dupa lumina Moscovei pana ca ...
-
Șefa CSM știe că o pensie de 3500 de euro e insuficientă, dar refuză să evalueze nocivitatea activității magistraților români din ultimele decenii!
Dupa decizia fatala și incorecta de ucidere a cuplului Ceaușescu, in decembrie 1989, decizie careia noi, romanii, i-am p ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu