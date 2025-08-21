Atac cibernetic uriaș: 2,5 miliarde de conturi Gmail expuse în fața hackerilor

Un val masiv de atacuri informatice lovește din nou una dintre cele mai folosite platforme de e-mail din lume. Aproximativ 2,5 miliarde de conturi Gmail au fost afectate de o breșă de securitate descoperită recent și atribuită grupului de hackeri ShinyHunters, cunoscut pentru atacurile sale asupra altor servicii online.

Incidentul, raportat inițial de Forbes și confirmat ulterior de Google, a scos la iveală faptul că date precum nume de utilizator și informații asociate conturilor au ajuns în mâinile atacatorilor. Gigantul american a subliniat că parolele nu au fost compromise, însă riscul de fraudă rămâne ridicat, avertizează experții în securitate cibernetică.

Specialiștii atrag atenția că informațiile obținute pot fi folosite pentru atacuri de tip phishing. Deja au apărut relatări pe forumuri precum Reddit despre persoane care au fost contactate de falși angajați Google. Scopul acestora este de a păcăli utilizatorii să furnizeze date suplimentare sau să permită modificări în conturi, o tactică clasică de inginerie socială.

Google a reamintit că nu solicită niciodată parole prin telefon sau e-mail, iar orice mesaj suspect trebuie ignorat și raportat. În aceste condiții, recomandările experților sunt clare: activarea autentificării în doi pași, verificarea constantă a activității contului, evitarea accesării linkurilor necunoscute și actualizarea periodică a parolelor cu variante complexe. Chiar dacă datele esențiale de securitate nu au fost compromise, amploarea atacului cibernetic arată cât de vulnerabile pot fi platformele online la atacuri sofisticate.